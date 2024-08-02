親子好去處｜商場充氣城堡合集：東港城x Kiztopia、新城市廣場Minions瀡滑梯

暑假來臨，各大商場推出各種主題充氣城堡活動，適逢巴黎奧運開幕，不少更採用運動競技作主題「應節」，有障礙賽、充氣迷宮、空中灌籃等，適合3至12歲兒童及親子玩樂，讓大人細路齊齊化身運動選手，參與不一樣的運動會！

商場充氣城堡｜東港城 x Kiztopia

東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會來了！最大亮點包括5,300呎的巨型充氣彈跳城堡、80米跑道障礙賽、6.5米的巨型滑梯等，挑戰小朋友的膽量和毅力！場內亦特設9大彈跳運動體驗，包括田徑飛躍快線、空中灌籃波波池、兒童馬術爭霸戰、巨型足球鏢靶大挑戰等，得分最高的3位神射手更可獲特別禮品！一於讓小朋友出身汗放電吧！記得每節名額有限，先預訂有著數！