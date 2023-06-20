親子好去處│多功能主題餐廳Jello & Mellow 親子放電 好友聚餐

全新開業、位於鰂魚涌的多功能親子主題餐飲樂園Jello & Mellow，佔地5,700平方呎，寬敞空間夢幻結合創意料理、室內遊樂場及互動工作坊，為全城打造一個天馬行空的用餐及玩樂好去處，勢必成為親子放電及好友聚餐的新熱點，締造難忘的歡樂時光。

攝：董立華 文：袁雅婷

北歐簡約美學 x 異想天開仙境

Jello & Mellow偌大的多功能互動空間設有90個座位，設計靈感源自引人入勝的夢幻仙境，不規則的大門以充滿童趣的哈哈鏡迎接顧客，與採用北歐的簡約實用美學為主導的室內設計特色相映成趣，讓到訪的顧客恍如踏入異想天開的奇幻世界。