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2023-06-20 20:50:24

親子好去處│多功能主題餐廳Jello & Mellow 親子放電 好友聚餐

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小朋友都玩得樂而忘返。

小朋友都玩得樂而忘返。

全新開業、位於鰂魚涌的多功能親子主題餐飲樂園Jello & Mellow，佔地5,700平方呎，寬敞空間夢幻結合創意料理、室內遊樂場及互動工作坊，為全城打造一個天馬行空的用餐及玩樂好去處，勢必成為親子放電及好友聚餐的新熱點，締造難忘的歡樂時光。

攝：董立華 文：袁雅婷

北歐簡約美學x異想天開仙境

Jello & Mellow偌大的多功能互動空間設有90個座位，設計靈感源自引人入勝的夢幻仙境，不規則的大門以充滿童趣的哈哈鏡迎接顧客，與採用北歐的簡約實用美學為主導的室內設計特色相映成趣，讓到訪的顧客恍如踏入異想天開的奇幻世界。

The Mello Dining Room

在大型波波池中，有深受小朋友喜愛的滑梯及爬網等，讓他們在各式玩樂設施中盡情放電探險。

The Mello Dining Room The Mello Dining Room The Mello Dining Room

幼童玩樂區

鋪滿軟墊的區域內擺放著木製及矽膠製玩具，既安全又能訓練孩子的小手肌。

幼童玩樂區

幼童玩樂區

模擬烹飪購物區

小朋友在百變的迷你木製器具前，模擬煮食、洗衣、購物等，盡情發揮想像力，一嘗當成人的滋味，增加社交發展及解難能力。

模擬烹飪購物區 模擬烹飪購物區

Positivi-TEA Room

不定期舉辦各式各樣的互動工作坊，其中「蛋糕裝飾工作坊」讓孩子發揮創意，製作各種動物形象的cup cake，有得玩、有得食。

Positivi-TEA Room Positivi-TEA Room Positivi-TEA Room

Secret Garden

浪漫的「秘密花園」設置於露台，布置了一整幅花海牆，實屬打卡熱點。

Secret Garden

Secret Garden

雙人鞦韆

小孩在Jello & Mellow招牌下，享受盪雙人鞦韆的快感！

雙人鞦韆

雙人鞦韆

健康美饌

廚藝團隊嚴選新鮮食材精製一系列少鹽、少糖及少油的美饌，為大小朋友呈獻繽紛健康美食。

健康美饌 健康美饌

Jello & Mellow

地址：鰂魚涌英皇道10019

營業時間：上午930分至下午730

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