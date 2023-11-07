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生活
2023-11-07 21:02:18

親子好去處｜大本型「Dream On Stage型聚‧夢想舞台」 讓年青人追尋夢想 展現才華

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親子好去處｜大本型「Dream On Stage型聚‧夢想舞台」 讓年青人追尋夢想 展現才華

親子好去處｜大本型「Dream On Stage型聚‧夢想舞台」 讓年青人追尋夢想 展現才華

為支持年青人追尋夢想、展現才華，「大本型」現正舉行「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」活動，由即日起，一共四人流暢旺的地下中庭化身給予年青人追夢的舞，讓各表演單位盡情演出、一展技能。

最高票數表演單位可獲$1,000購物禮券

而第一輪的「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」亦於日前順利舉行，每一位表演者均落力演出，他們的才華與熱情為舞台注入了生命，共同創造了一個難忘的晚上。現場全場爆滿，氣氛熱鬧，各現場觀眾的拍掌聲和歡呼聲為表演單位帶來了無限的動力和勇氣，各表演單位能夠在舞台上煥發出最耀眼的光芒！當日現場觀眾投票中取得最高票數的表演單位Station總值港幣$1,000購物禮券以作鼓勵

「大本型」誠意邀請大家蒞臨觀賞111819舉行的「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」演出為本地生力軍打打氣，更有機會安坐專屬區域近距離支持精彩表演。

Dream On Stage - 資深實力派Ice Dream On Stage - 文青女神Ivy Sing Dream On Stage - 靚聲美人兒Little Nerve Dream On Stage - 小朋友表演 Dream On Stage - 自彈自唱 Dream On Stage - 觀眾對表演讚不絕口

多元化兒童遊樂活動

此外，為了讓大人及小朋友都一樣盡興，大本型亦不定期於周末設有多元化兒童遊樂活動，包括將在本周末（111112）舉辦的電動車遊樂場，只要成為Domain Club會員及於當日消費滿指定金額即可參加，歡迎帶同小朋友前來玩樂！

充氣彈床 新興運動 新興運動 電動車

大本型「Dream On Stage 型聚夢想舞台」活動

表演日期：11月18日(六), 11月19日(日)

時間： 下午6時至9時

地點： 油塘「大本型」地下中庭

** DomainClub會員讚好「大本型」的Facebook專頁及追蹤「大本型」Instagram即可於專屬坐位區域免費觀賞，並享用大會現場提供的免費小食及飲品。

大本型商場

地址九龍油塘高超道38

營業時間早上7時至晚上11

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