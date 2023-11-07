親子好去處｜大本型「Dream On Stage型聚‧夢想舞台」 讓年青人追尋夢想 展現才華

為支持 年青人 追尋夢想、展現才華 ，「大本型」現正舉行「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」活動，由即日起，一共四天，把人流暢旺的地下中庭化身為給予年青人追夢的舞台，讓各表演單位盡情演出、一展技能。

最高票數表演單位可獲 $1,000 購物禮券

而第一輪的「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」亦於日前順利舉行，每一位表演者均落力演出，他們的才華與熱情為舞台注入了生命，共同創造了一個難忘的晚上。現場全場爆滿，氣氛熱鬧，各現場觀眾的拍掌聲和歡呼聲為表演單位帶來了無限的動力和勇氣，令各表演單位能夠在舞台上煥發出最耀眼的光芒！當日現場觀眾投票中取得最高票數的表演單位Station更獲得總值港幣$1,000的購物禮券以作鼓勵！

「大本型」現誠意邀請大家蒞臨觀賞於11月18及19日舉行的「Dream On Stage 型聚‧夢想舞台」演出，為本地生力軍打打氣，更有機會安坐專屬區域近距離支持精彩表演。