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生活
2023-09-20 21:50:33

親子好去處｜大角咀Super Sports Park 暢玩5萬平方呎室內遊樂場3+小時 門票買1送1獨家再送爆谷人均$98/位

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超人氣 Super Sports Park 位於鄰近奧海城的一號銀海地下，佔地約 50,000 平方呎，提供超 20 項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，暑假期間更加入新設施，讓小朋友、青少年、以 至成年人均能玩足一日的地方。除遊戲體驗外，場地內更設有餐廳提供多款小食熱盤及飲 料，小朋友暢玩期間，讓家長們邊吃邊喝聊天聚聚舊

 

Super Sports Park新設施：

Super Bike150cm 以上適玩，多人競賽的室內單車遊戲。

New Super Ball｜全新投球遊戲，結合 3 大挑戰：廢墟探險家、寶石連線、泡泡拼圖。

Multi-Ball｜室內多元球類運動，結合大屏幕的互動、模擬多款球類運動，訓練手眼協調、專注力。

* 4 歲或以上需購票進場；

* 12 歲或以下兒童必需由已付費成年人陪同入場，每位成年人最多可陪同兩位兒童入場；

* 所有入場人士必需穿著 Super Sports Park 防滑短襪（價值 HK$30），可重用；

* 每位進入 Super Sports Park 人士必需簽妥免責聲明後才可進場 (18 歲以下必需由成年人簽名。

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92115:00KKday獨家快閃限量搶｜買一送一】Super Sports Park 入場門票再送爆谷

KKday優惠：星期一至五上午（10:00 – 13:00/晚上（18:00 – 21:00 HK$196/2 平均 HK$98/位（原價HK$200/位）

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星期六至日上午（10:00 – 13:00/晚上（18:00 – 21:00HK$250/2 平均HK$125/位（原價HK$250/位）

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下午（13:30 – 17:30HK$280/2位，平均 HK$140/位（原價HK$280/位）

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優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/141283?cid=13367

優惠詳情：

優惠期 (預訂期)202392115:0092723:59

使用日期：2023922日至1130

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊G03 & G05

 

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