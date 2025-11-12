熱門搜尋:
生活
2025-11-12 16:38:58

親子好去處｜天水圍T Town推全港首個濕地主題戶外公園 免費入場/佔地逾32,000呎/9大遊樂設施

天水圍街坊注意！天水圍購物中心T Town打造全港首個濕地主題戶外公園「Town玩天地」。公園佔地超過32,000呎，設9大遊樂設施，包括超刺激的6米高樹屋滑梯與5米高歷險塔，最適合312歲小朋友盡情放電！

必玩5米高垂直攀爬架/6米高樹屋

Town玩天地將於124日開幕。作為濕地主題公園，設計團隊One Bite特別選用繽紛色調設計。高達5米的「BillBill歷險塔」及「BulBul樹屋」絕對能夠瞬間吸引全場小孩目光。「BillBill歷險塔」塔頂設有「濕地之星」黑臉琵鷺BillBill，小朋友須爬上垂直攀爬架，才可與BillBill見面，考驗他們的手腳協調及勇敢程度。

另一焦點必屬全樂園最高點、6米高的「BulBul樹屋」。樹屋主人紅耳鵯BulBul同樣身處屋頂，等待訪客光臨。小朋友沿樓梯登頂後，可從6米高的滑梯中瀡下，享受刺激的離心力。

多項遊樂設施

公園同時設有「Town 琵嘴鴨」、「橫行平衡木」、「蟹仔彈跳球」、「靈貓轉轉樂」、「樹蛙彈彈床」、「蝙蝠旋風塔」、「跳跳彈塗魚」及「Town 平衡車場」，挑戰孩子們的彈跳力及平衡力。

跳跳彈塗魚 蟹仔彈跳球 樹蛙彈彈床 蝶舞鞦韆 蝙蝠旋風塔

Town玩天地

地址：天水圍T Town北館空中花園

新界元朗天水圍天華路3033

開幕日期：124日（星期四）

開放時間：上午10時至下午8

