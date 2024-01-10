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生活
2024-01-10 19:25:52

親子好去處｜如心園開幕 全港首個木化石公園 逾百件博物館級木化石

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親子好去處｜如心園開幕 全港首個木化石公園 逾百件博物館級木化石

親子好去處｜如心園開幕 全港首個木化石公園 逾百件博物館級木化石

「如心園」木化石公園早前開幕，作為香港首個及唯一的木化石公園，園內有逾百件博物館級的稀有木化石，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，加上充滿趣味的「娛＋學」活動，為大人及小朋友帶來一段充滿教育意義的溯古之旅。

文：袁雅婷 攝：羅錦鴻

戶外園區+木化石體驗館

如心園是全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園，園區及其設施佔地約7萬平方呎，分為戶外園區及木化石體驗館兩大展區。園區內的木化石都是龔如心生前的藏品，共展示逾100件珍貴博物館級木化石，來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期。木化石會對外開放與公眾分享，讓遊人從中細品木化石和時間的關係，公眾更可近距離接觸稀有木化石。

日石──園內最長木化石，長約30米，同時是全球第七長的木化石。擺放於日石坪為大眾提供舒適空間，訪客可在草坪上享受恬靜時光。 月石──園內第二長的木化石，長約25米，以火山徑作為背景。晚間配合噴煙裝置及特殊音響和燈光效果，模擬印尼克拉卡托阿火山噴發。

多位跨界別專家顧問參與重建

園區重建為木化石公園更邀得多位跨界別專家顧問參與，橫跨建築、策展、文創、藝術、科技界，擔任園區策展人及建築師，包括前康樂及文化事務署文物及博物館科助理署長，陳承緯作為園區首席修復顧問；以及地質學權威、曾任教香港大學地球科學系的陳龍生教授。園區融合美學、科學及教學三大元素，令如心園達至博物館級數。園區內還設全港首個木化石體驗館，該館樓高兩層，設有16個主題展區及一個活動室，介紹各地的木化石收藏，培養大眾對木化石和地質學的興趣。

園區策展人及建築師陳麗喬博士(左)及前康樂及文化事務署文物及博物館科助理署長陳承緯作為園區首席修復顧問(右)

園區策展人及建築師陳麗喬博士(左)及前康樂及文化事務署文物及博物館科助理署長陳承緯作為園區首席修復顧問(右)

木化石 x 時間

策展人及建築師陳麗喬博士認為木塊經時間洗禮及印證，才可變成一塊永恆不朽的石頭，特意將主題定為「木化石x時間」，更以另一個角度「想像」木化石，將公園其中6塊石命名為人生里程碑，例如心形的「如心石」、形狀如V字手勢的「勝利石」、外形狀如三層蛋糕的「周年石」，以及外借予香港科學館古生物展廳至2027年，就像向外環抱的雙手的「團圓石」。藉著主題，陳博士希望人們透過了解有幾百萬年歷史的木化石由來，進行可持續發展，並寄託於環保設施和先進科技──帶出「理解過去、把握現在、展望未來」的意思。

專業導賞團

除了遊覽園區，遊人亦可參加導賞團、主題工作坊和在露天劇場舉行的各種戶外活動。為配合一系列教育活動，如心園會定期招募導賞員，參加者在訓練中深入認識不同範疇，如園區設計，樹輪、樹種及化石復修等相關知識，完成後可應用於導賞及其他相關教學工作。

如心石──石如其名，心形成為園區標誌，象徵著永恆不變的心意，也為公園點題。 畢業石──利用樹幹天然形狀，加上金屬絲帶，木化石搖身一變成為畢業證書。 娣盟石──巨型指環鑲上美麗的木化「寶石」，象徵著終生不渝的盟約。 勝利石──是一顆樹丫變成的木化石， 形狀神似V字手勢。 周年石──由一組3顆、由大至小的樹幹木化石疊成，形狀像一個三層蛋糕，是不同周年慶祝的專屬布景，紀念人生不同重要日子。

冷知識：木化石的形成

被火山灰或沉積物掩埋的樹木，因埋藏環境缺乏氧氣而不致腐爛，受含豐富礦物地下水的長期滲透，使植物原有的木質纖維慢慢被矽質礦物取代，形成木化石。其外觀各異，有些仍如木塊，亦有看似石頭或炭塊，獨一無二。

如心園木化石公園

地點：荃灣楊屋道8號

開放時間：每日上午10時–晚上10時

入場費：免費

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木化石體驗館有藝術、科技及教學意義的木化石體驗館。 木化石體驗館有藝術、科技及教學意義的木化石體驗館。 木化石體驗館有藝術、科技及教學意義的木化石體驗館。
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