親子好去處｜如心園開幕 全港首個木化石公園 逾百件博物館級木化石

「如心園」木化石公園早前開幕，作為香港首個及唯一的木化石公園，園內有逾百件博物館級的稀有木化石，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，加上充滿趣味的「娛＋學」活動，為大人及小朋友帶來一段充滿教育意義的溯古之旅。 文：袁雅婷 攝：羅錦鴻 戶外園區+木化石體驗館 如心園是全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園，園區及其設施佔地約7萬平方呎，分為戶外園區及木化石體驗館兩大展區。園區內的木化石都是龔如心生前的藏品，共展示逾100件珍貴博物館級木化石，來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期。木化石會對外開放與公眾分享，讓遊人從中細品木化石和時間的關係，公眾更可近距離接觸稀有木化石。

多位跨界別專家顧問參與重建 園區重建為木化石公園更邀得多位跨界別專家顧問參與，橫跨建築、策展、文創、藝術、科技界，擔任園區策展人及建築師，包括前康樂及文化事務署文物及博物館科助理署長，陳承緯作為園區首席修復顧問；以及地質學權威、曾任教香港大學地球科學系的陳龍生教授。園區融合美學、科學及教學三大元素，令如心園達至博物館級數。園區內還設全港首個木化石體驗館，該館樓高兩層，設有16個主題展區及一個活動室，介紹各地的木化石收藏，培養大眾對木化石和地質學的興趣。

木化石 x 時間 策展人及建築師陳麗喬博士認為木塊經時間洗禮及印證，才可變成一塊永恆不朽的石頭，特意將主題定為「木化石x時間」，更以另一個角度「想像」木化石，將公園其中6塊石命名為人生里程碑，例如心形的「如心石」、形狀如V字手勢的「勝利石」、外形狀如三層蛋糕的「周年石」，以及外借予香港科學館古生物展廳至2027年，就像向外環抱的雙手的「團圓石」。藉著主題，陳博士希望人們透過了解有幾百萬年歷史的木化石由來，進行可持續發展，並寄託於環保設施和先進科技──帶出「理解過去、把握現在、展望未來」的意思。 專業導賞團 除了遊覽園區，遊人亦可參加導賞團、主題工作坊和在露天劇場舉行的各種戶外活動。為配合一系列教育活動，如心園會定期招募導賞員，參加者在訓練中深入認識不同範疇，如園區設計，樹輪、樹種及化石復修等相關知識，完成後可應用於導賞及其他相關教學工作。