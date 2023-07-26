親子好去處│如心廣場×如心園――如．森之旅 陳凱琳率先展開探索旅程 四感穿越時空感受森林

日前，荃灣如心廣場聯同將於年底開幕的如心園舉行「如心廣場 × 如心園――如．森之旅」暑期大型推廣活動揭幕禮，陳凱琳(Grace)除了擔任主禮嘉賓之一進行揭幕外，更成為該溯古旅程的第一位旅客。

即日起至9月17日，「如心廣場 × 如心園――如．森之旅」暑期大型推廣活動讓大家以四感──視覺、聽覺、嗅覺及觸覺，讓你沉浸式體驗森林浴，預先感受如心園的氛圍。而毗鄰如心廣場將於年底開幕的如心園，是一個以木化石為主題的城市綠洲，亦是香港首個及唯一的木化石公園 。園區內以展出超過100件、達數百萬年歷史的珍貴木化石藏品，配合創新科技和體驗館，以深入淺出的互動形式，認識地球歷史和大自然的奧妙。

全港首創木化石互動遊戲 即時參加填色比賽贏取餐飲禮券

被火山灰或沉積物掩埋了的樹木，因埋藏環境缺乏氧氣而不致腐爛，並受含豐富礦物地下水的長期渗透，使植物原有的木質纖維慢慢被矽質礦物所取代，形成木化石；其外觀各異，有些仍如木塊，亦有看似石頭或炭塊，各具特色！

香港首個及唯一的木化石公園――如心園將於今年年底開幕，「如心廣場 × 如心園――如．森之旅」藉此將珍稀的木化石數碼化成「如 · 森互動」遊戲，大家可以在平版電腦為木化石及一種古代動物，例如長毛象、劍齒虎、樹懶、狐獴及渡渡鳥填上顏色，完成的作品會立即投射到如心廣場中庭的大屏幕，讓在場的朋友一同欣賞大家別出心裁的作品。此外，大家亦可下載至手提電話，與親友分享佳作。

與此同時，大家可同時參加「如 · 森互動」遊戲填色比賽。參加者完成作品後可獲一個專屬二維碼（QR code），簡單透過平板電腦掃瞄該二維碼（QR code），便可把該作品的圖片下載，然後在自己的 Instagram 帳戶公開分享及標記(hashtag) #NinaSummerContest，即有機會贏取如心廣場指定餐飲禮券價值最高HK$300。