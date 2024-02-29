親子好去處｜如心廣場x香港藝術中心「香港美食隨心畫」互動展 釋放小朋友藝術潛力

華懋集團旗下如心廣場與香港藝術中心首次聯乘的「香港美食隨心畫」公共藝術展覽由即日起至3月17日登陸如心廣場。華懋集團與香港藝術中心的首次聯乘把「藝術共創」概念帶入荃灣。通過Doodle Art，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸及輕鬆地參與藝術創作，將藝術融入生活的每個角落。本次互動展覽不僅展示了藝術魅力，還將藝術與美食文化巧妙結合，並首次在荃灣區為大眾呈現一場視覺與味覺的雙重盛宴。

將藝術帶入社區 鼓勵大家參與大型公共藝術作品

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生在台上致辭表示，集團一直以「人、繁榮、環境」三者並重、均勻發展為理念，以社群為本，推動荃灣區經濟及社區發展，將香港建造成更宜居的城市，推動改變，開拓更美好未來。華懋集團致力為社區帶來共享價值，並希望透過本次與香港藝術中心合作，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸藝術創作。今次「如心廣場x香港藝術中心：香港美食隨心畫」公共藝術展覽，希望能作媒介鼓勵社區一同參與這件大型公共藝術作品，把「藝術共創」成果發揚光大。華懋集團深信，培養下一代參與藝術創作不僅只是培育香港的年輕藝術家，更可以為兒童提供多一種表達自己的方式，特別是透過隨心畫（Doodling）這種隨時隨地都可以創作的藝術形式，能釋放小朋友潛力，並為香港社會注入正能量，建設一個美好的香港和可持續的未來；活動同時響應香港特區政府以「藝術3月」品牌推廣文化藝術盛事，促進文化和旅遊融合發展。