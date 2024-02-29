親子好去處｜如心廣場x香港藝術中心「香港美食隨心畫」互動展 釋放小朋友藝術潛力

華懋集團旗下如心廣場與香港藝術中心首次聯乘的「香港美食隨心畫」公共藝術展覽由即日起至3月17日登陸如心廣場。華懋集團與香港藝術中心的首次聯乘把「藝術共創」概念帶入荃灣。通過Doodle Art，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸及輕鬆地參與藝術創作，將藝術融入生活的每個角落。本次互動展覽不僅展示了藝術魅力，還將藝術與美食文化巧妙結合，並首次在荃灣區為大眾呈現一場視覺與味覺的雙重盛宴。
將藝術帶入社區 鼓勵大家參與大型公共藝術作品
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生在台上致辭表示，集團一直以「人、繁榮、環境」三者並重、均勻發展為理念，以社群為本，推動荃灣區經濟及社區發展，將香港建造成更宜居的城市，推動改變，開拓更美好未來。華懋集團致力為社區帶來共享價值，並希望透過本次與香港藝術中心合作，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸藝術創作。今次「如心廣場x香港藝術中心：香港美食隨心畫」公共藝術展覽，希望能作媒介鼓勵社區一同參與這件大型公共藝術作品，把「藝術共創」成果發揚光大。華懋集團深信，培養下一代參與藝術創作不僅只是培育香港的年輕藝術家，更可以為兒童提供多一種表達自己的方式，特別是透過隨心畫（Doodling）這種隨時隨地都可以創作的藝術形式，能釋放小朋友潛力，並為香港社會注入正能量，建設一個美好的香港和可持續的未來；活動同時響應香港特區政府以「藝術3月」品牌推廣文化藝術盛事，促進文化和旅遊融合發展。
利用「美食」拉近公眾與藝術
本次展覽除了利用「美食」作為拉近公眾的藝術媒介之外，更跨界聯乘本地製造精品汽水品牌 —「閣樓釀造」，特地為展覽製作別注版的藝術汽水，為藝術饗宴增添一抹清新。「閣樓釀造」創辦人李鎧宏先生 (Edward) 在致辭中非常感謝如心廣場與香港藝術中心選擇使用香港製造的手工汽水和「隨心畫」這兩項普羅大眾日常生活都能接觸到的媒介，把藝術推廣到社區各階層。「我們希望可以讓參觀者同時享受汽水的美味之餘，也可以感受我們對香港文化的解讀和熱愛，玩得開心飲得開心，亦希望能藉此突破藝術門檻，给觀眾帶來新鮮驚喜。」
「香港美食隨心畫」互動展活動詳情
開放日期：即日起至3月17日（星期日）
公眾開放時間：下午12時至晚上8時（平日）；上午10時至晚上10時（週末）
地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭
費用：展覽費用全免
「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝換領詳情
換領日期：即日起至3月17日（星期日）
換領時間：中午12時至晚上10時
換領方法：於如心廣場即日以電子貨幣消費滿HK$400，即可獲贈「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝（兩罐）一份。（數量有限，先到先得。）