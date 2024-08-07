親子好去處｜小朋友生日派對去邊好？冒險樂園迷宮包場派對、挪亞方舟派對套餐

小朋友就生日，想給他/她一個特別的生日會，外面的playhouse又去到厭？以下推介5個適合搞兒童生日派對的特別場地，有遊樂園、有酒店，一個價錢包任飲任食，仲有禮物收，更可落手落腳自製專屬啤啤熊等，一齊編織樂聚天倫的難忘回憶！

小朋友生日派對｜冒險樂園

冒險樂園去得多，但原來也是一個開派對的好地方。生日派對最低消費$2,000，即可劃分一部分場地玩樂，主題可選迷宮包場派對、小廚師派對等，當中不少得有小朋友最愛的波波池。派對完結後，每個小朋友更可獲得一份禮物，包括免費入會現金券、50個代幣，更可即場使用，計落省下不少錢，完場後繼續再玩，認真超值！