親子好去處｜小朋友生日派對去邊好？冒險樂園迷宮包場派對、挪亞方舟派對套餐

小朋友就生日，想給他/她一個特別的生日會，外面的playhouse又去到厭？以下推介5個適合搞兒童生日派對的特別場地，有遊樂園、有酒店，一個價錢包任飲任食，仲有禮物收，更可落手落腳自製專屬啤啤熊等，一齊編織樂聚天倫的難忘回憶！
小朋友生日派對｜冒險樂園
冒險樂園去得多，但原來也是一個開派對的好地方。生日派對最低消費$2,000，即可劃分一部分場地玩樂，主題可選迷宮包場派對、小廚師派對等，當中不少得有小朋友最愛的波波池。派對完結後，每個小朋友更可獲得一份禮物，包括免費入會現金券、50個代幣，更可即場使用，計落省下不少錢，完場後繼續再玩，認真超值！
小朋友生日派對｜麥當勞
細細個最期待到麥當勞開生日派對，到我們長大成為父母後，當然也要傳承這份童年回憶！一個價錢，由布置場地、準備禮物，再到Party Game搞手，都幫手處理好，麥當勞姐姐更會向小朋友大派迷你雪糕，有得食有得玩，仲有得打卡！
小朋友生日派對｜海洋公園萬豪酒店
作為港人，生日最大優惠當然是免費海洋公園遊！壽星生日當日免費入場玩完，想玩得更盡情，不妨在海洋公園萬豪酒店，第二日在開兒童派對！一個價錢包在海灣餐廳用餐2小時，小朋友更可在遊樂天地玩盡3小時。夠20位或以上賓客即可預訂，啱曬幫小朋友搞生日party！
小朋友生日派對｜挪亞方舟度假酒店
另一個主題公園挪亞方舟度假酒店，亦推出「兒童派對套餐」，一眾小朋友除了可以在獨立宴會廳盡情玩樂3小時外，亦可獲贈3磅生日蛋糕，以兩小時無限供應自助美食及飲品，生日小主角更可免費參加啤啤熊之友製作室，親手製作獨一無二的專屬啤啤熊。
小朋友生日派對｜逸東酒店
一向予人型格印象的逸東酒店，原來也有可愛一面！酒店全新動物探索主題派對，每位收費$418起，即可使用宴會場地3小時，包自助餐食物供應及2小時無限暢飲汽水及橙汁，仲送主題生日蛋糕及名牌！預訂超過50位或以上，更可免費享用玩樂充氣彈床，另可以優惠價安排派對魔術表演服務，帶動全場氣氛！