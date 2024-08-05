親子好去處｜挪亞方舟推暑假限定「恐龍島大冒險」 掘恐龍蛋/恐龍曲奇DIY/高空飛索 內附購票詳情

距離暑假仍有一個月，挪亞方舟由即日起推出出特別活動「恐龍島大冒險」。小朋友可化身成考古探險家，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，了解恐龍知識。更可以玩高空飛索。即睇詳情！

香港挪亞方舟於即日至9月1日(逢星期六及日) 推出特別活動「恐龍島大冒險」，讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家，登陸恐龍島後，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，並尋找恐龍足跡及認識其種類及形態。活動期間特設「門票買 2 送 1」連 100 元現金券優惠；每購買兩張門票可獲贈1套10個遊戲代幣。

恐龍蛋大發掘

恐龍蛋內的化石，有助研究這群史前生物。晉身成小小古生物學家的參加者，坐上迷你挖掘機，小心翼翼操作，驚喜發掘埋藏於沙石中的恐龍蛋。然後巧妙運用各式考古工具，抽絲剝繭，探究蛋內的恐龍骨架化石。在了解不同恐龍種類的同時，鍛鍊小朋友的耐性與手眼協調力。他們更可將恐龍蛋帶回家中收藏，讓日後繼續啟迪探索精神。

所需遊戲代幣：6個

適合3歲或以上之人士

寶藏大探索

在這趟考古探秘之旅，參加者可大顯身手，在川流不息的水道裡，眼明手快尋找寶藏的緃影，篩選出一顆顆色彩繽紛的寶石、礦石及小岩石。除可學習地質知識，並可提升觀察力與鑑別力。活動完結後，他們可將小寶藏送給摯愛，共享驚喜回憶。

所需遊戲代幣：6 個

適合3歲或以上之人士