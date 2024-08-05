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生活
2024-08-05 16:00:00

親子好去處｜挪亞方舟推暑假限定「恐龍島大冒險」 掘恐龍蛋/恐龍曲奇DIY/高空飛索 內附購票詳情

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親子好去處｜挪亞方舟推暑假限定「恐龍島大冒險」 掘恐龍蛋/恐龍曲奇DIY/高空飛索 內附購票詳情

親子好去處｜挪亞方舟推暑假限定「恐龍島大冒險」 掘恐龍蛋/恐龍曲奇DIY/高空飛索 內附購票詳情

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距離暑假仍有一個月，挪亞方舟由即日起推出出特別活動「恐龍島大冒險」。小朋友可化身成考古探險家，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，了解恐龍知識。更可以玩高空飛索。即睇詳情！

香港挪亞方舟於即日至91(逢星期六及日) 推出特別活動「恐龍島大冒險」，讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家，登陸恐龍島後，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，並尋找恐龍足跡及認識其種類及形態。活動期間特設「門票買 2 1」連 100 元現金券優惠；每購買兩張門票可獲贈110個遊戲代幣。

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挪亞方舟恐龍島大冒險

挪亞方舟恐龍島大冒險

恐龍蛋大發掘

恐龍蛋內的化石，有助研究這群史前生物。晉身成小小古生物學家的參加者，坐上迷你挖掘機，小心翼翼操作，驚喜發掘埋藏於沙石中的恐龍蛋。然後巧妙運用各式考古工具，抽絲剝繭，探究蛋內的恐龍骨架化石。在了解不同恐龍種類的同時，鍛鍊小朋友的耐性與手眼協調力。他們更可將恐龍蛋帶回家中收藏，讓日後繼續啟迪探索精神。

所需遊戲代幣：6

適合3歲或以上之人士

寶藏大探索

在這趟考古探秘之旅，參加者可大顯身手，在川流不息的水道裡，眼明手快尋找寶藏的緃影，篩選出一顆顆色彩繽紛的寶石、礦石及小岩石。除可學習地質知識，並可提升觀察力與鑑別力。活動完結後，他們可將小寶藏送給摯愛，共享驚喜回憶。

所需遊戲代幣：6

適合3歲或以上之人士

恐龍蛋大發掘 恐龍蛋大發掘 寶藏大探索

奇脆恐龍曲奇

D.I.Y. 熱愛美食的恐龍迷，可以親手精心炮製恐龍化石造型的曲奇餅，學習搓麵糰及壓模等製作步驟。焗製後的曲奇餅香氣四溢，觸發滿口奇脆滋味，亦藉此培育認真細心的處事方式。

所需遊戲代幣：6

適合3歲或以上之人士

空中奇遇索道

讓大人及小朋友體驗極速穿梭的自由快感，在翺翔半空之際，既可飽覽馬灣海峽的壯觀景致，亦可藉此鍛鍊膽量，發掘自我潛能！只適合 7 歲或以上及身高 110 厘米或以上之人士，參加者必須穿著運動褲及能穩固地包着腳掌、腳趾及腳跟的運動鞋，請勿穿著裙子。每位參加者只可玩一次，另須收費50港元現金。

奇脆恐龍曲奇D.I.Y. 奇脆恐龍曲奇D.I.Y. 空中奇遇索道

即睇其他必玩體驗

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E-Planet (夢想星球)

E-Planet (夢想星球)

凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人港幣$198，小童及長者(特惠門票) 港幣$158；最新增設寵物門票港幣$50 (每張適用於120公斤或以下之狗隻或其他寵物)

活動期間特設門票買21及「現金券」兩項入場優惠：

  1. 凡購買成人正價門票 2 張，即可獲贈 1 張成人或特惠門票，並獲贈 1 張港幣 50 元餐飲現金券及1 張港幣 50 元購物現金券 (總值港幣 100 ) 只適用於挪亞方舟正門票務處購票/官方網站購票時享用。
  2. 入場優惠門票須於同日享用，否則無效。
  3. 特惠門票適用於 3 11 歲小童、65 歲或以上長者及香港特區政府勞工及福利局簽發之「殘疾人士登記證」持有者。

遊戲代幣使用

  1. 每購買兩張遊客門票可獲贈 1 10 個遊戲代幣（價值 100 元）以參加部份活動，若入場人士所

持之遊戲代幣不足以參加個別活動，可向活動場地職員購買額外的遊戲代幣以補差額，售價為港幣20元兩個。

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恐龍歷險世界主題客房 「味」遊東南亞 海鮮及燒烤自助晚餐 夏逸菓韻海景下午茶

挪亞方舟「恐龍島大冒險」活動

活動日期: 即日至 9 1 (逢星期六及日)

時間: 上午 10 時至下午 6

地點: 香港新界馬灣珀欣路33

官方網站