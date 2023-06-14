親子好去處│新加坡旅遊局 x Kiztopia x 新航假期舉辦 「Merli& Kiztopia Friends與您童遊新加坡」暑期限定活動

新加坡旅遊局、新加坡親子遊樂中心Kiztopia及新航假期宣佈攜手推出「Merli& Kiztopia Friends與您童遊新加坡」暑期限定活動。

暑假將至，新加坡旅遊局、新加坡親子遊樂中心Kiztopia及新航假期宣佈攜手推出「Merli& Kiztopia Friends與您童遊新加坡」暑期限定活動。可愛滿分的新加坡旅遊局吉祥物小魚尾獅Merli首次走進Kiztopia香港旗艦店，將多個新加坡人氣親子熱點空運到港，邀請家長和小朋友今個暑假前來邊玩邊探索新加坡故事。 全新 Merli 充氣城堡 隨著國際旅遊重啟，相信不少家長已開始計劃與小朋友出國旅行。新加坡親子景點多元化，是家庭旅遊目的地。為歡迎大家到新加坡旅遊，新加坡旅遊局繼續以「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」作策略重點，特意在暑假前安排吉祥物Merli跨洋越海，到Kiztopia香港旗艦店以４米高超巨型的充氣造型登場，為大家推介新加坡全新親子景點和體驗，重新發掘當地文化與魅力。

9 大景點打卡位展開夏日「新」奇之旅 新加坡親子遊樂中心Kiztopia去年9月進駐香港開設首間海外旗艦店，廣受家長和小朋友歡迎。這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的超巨型攀爬區。今個盛夏，場内新增由新加坡空運到港的Merli充氣城堡，亦會加入Merli &Kiztopia Friends 9大新加坡景點打卡位，包括可與動物全接觸的「新加坡動物園（Singapore Zoo）」、蘊藏豐富歷史文化的「娘惹屋（Shophouses）」、平民美食集中地「新加坡小販中心（Singapore Hawker Centres）」、綜合度假勝地「聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）」等，讓小朋友邊玩邊發掘新加坡的旅遊樂趣。

新加坡特色工作坊共享美好親子時光 由6月16日起，一連四個週五、六、日，Kiztopia都會舉辦新加坡特色工作坊，讓家長與小朋友從多角度認識新加坡的美食與文化。帝都酒店廚師將在每個星期六指定時段到場親自教授製作新加坡近年流行的彩虹蛋糕，另外亦安排新加坡兒童手工藝創作和新加坡傳統遊戲體驗等，讓子女學習更多有趣的新加坡文化及歷史之餘，同時啟發他們的創意潛能，擴闊眼界。有興趣的小朋友只需在入場時向前台同事報名，名額有限，先到先得。

完成指定任務免費獲得活動紀念小禮物 Kiztopia在短短四年內成為新加坡最具知名度的親子遊樂品牌，秘訣在於其「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的創立理念。是次活動中，每位入場小朋友將獲派發「Merli & Kiztopia Friends與您童遊新加坡」活動手冊，鼓勵他們到不同打卡位掃描二維碼以完成小任務，從遊戲中發掘每個景點鮮為人知的故事。即場完成所有任務的小朋友即可換領由新加坡旅遊局送出的紀念品乙份。