親子好去處｜時代廣場x日本藝術家CHARR 日本露營打卡位+超可愛富士山

秋風將至,迎來野餐及露營的最佳時節,銅鑼灣時代廣場將聯乘日本藝術家Charr Morita,於即日起至2023年11月5日期間,合力為公眾帶來《Life is Good in the Woods》企劃,並在露天廣場建造秋意盎然的日本野外景色,更將推出兩款限量露營精品,顧客消費滿指定金額並捐款予「香港公益金」即可換領,同時亦會推出花海遊戲,只要完成任務並即場捐款即可換領限量手持小氣球。

多個巨型藝術裝置集結於露天廣場 富士山 + 營火 + 花海 來自日本香川縣的Charr Morita熱愛滑板和Hip Hop 街頭文化,擅長以獨特的線條配搭鮮艷的色調,創作出充滿童趣感且風格強烈的作品,他筆下的人物和動物角色幽默有動感,深受大眾歡迎,曾先後舉辦多個展覽,亦與不少知名品牌和單位合作。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃,Charr Morita更以其童年時期的露營回憶為靈感把日本秋遊景色帶到銅鑼灣。

做慈善換領獨家限定露營 精品 各位戶外活動愛好者,是時候升級野餐或露營裝備!Charr Morita為《Life is Good in the Woods》精心設計出兩款限定禮品,包括露營摺疊椅及摺疊桌,時代廣場會員於場內以即日電子消費滿指定金額(最多可累積兩張於不同商戶之單據,其中一張須為指定體育用品或戶外品牌消費滿HK$100或以上之單據),並即場捐款HK$20或以上予「香港公益金」,即可換領,為每次戶外活動體驗增添色彩。 另外,於即日起至11月5日期間,顧客於時代廣場參與「花海遊戲」,於花海展覽位置拍照,並上載至個人Facebook / Instagram,hashtag #TSxCharr,同時@hktimessquare,並即場捐款HK$10或以上予「香港公益金」,即可換領《Life is Good in the Woods》手持小氣球乙個。數量有限,換完即止!