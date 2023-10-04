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生活
2023-10-04 23:25:57

親子好去處｜時代廣場x日本藝術家CHARR 日本露營打卡位+超可愛富士山

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親子好去處｜時代廣場x日本藝術家CHARR 日本露營打卡位+超可愛富士山

親子好去處｜時代廣場x日本藝術家CHARR 日本露營打卡位+超可愛富士山

秋風將至，迎來野餐及露營的最佳時節，銅鑼灣時代廣場將聯乘日本藝術家Charr Morita，於即日起至2023115日期間，合力為公眾帶來《Life is Good in the Woods》企劃，並在露天廣場建造秋意盎然的日本野外景色，更將推出兩款限量露營精品，顧客消費滿指定金額並捐款予「香港公益金」即可換領，同時亦會推出花海遊戲，只要完成任務並即場捐款即可換領限量手持小氣球。

多個巨型藝術裝置集結於露天廣場 富士山+營火+花海

來自日本香川縣的Charr Morita熱愛滑板和Hip Hop 街頭文化，擅長以獨特的線條配搭鮮艷的色調，創作出充滿童趣感且風格強烈的作品，他筆下的人物和動物角色幽默有動感，深受大眾歡迎，曾先後舉辦多個展覽，亦與不少知名品牌和單位合作。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃，Charr Morita更以其童年時期的露營回憶為靈感把日本秋遊景色帶到銅鑼灣

富士山地面上巧妙地飾有反光湖景，營造出壯觀的「逆富士」倒影。 在富士山旁露營，數隻猴子圍繞着營火跳舞。 可愛的卡通造型人物在燒棉花糖。 石頭人仔。 在富士山旁露營，數隻猴子圍繞着營火跳舞。 山旁的流水邊更有一隻啡熊正在垂釣。 帳篷的對面則有一個由無數不同花朵所組成的花海。 富士山一雙手高舉在空中，展開雙臂迎接大家的到來。 巨型營火。 大家快來賞楓吧！ 帳篷的對面則有一個由無數不同花朵所組成的花海。 可愛的卡通造型人物在燒棉花糖。 大家快來賞楓吧！ 露營帳篷 內添置充滿個人特色的擺設。 牆壁放上以此企劃內所有的元素繪製成的巨型壁畫，相當壯觀！ 露營帳篷內添置充滿個人特色的擺設。

做慈善換領獨家限定露營精品

各位戶外活動愛好者，是時候升級野餐或露營裝備！Charr Morita為《Life is Good in the Woods》精心設計出兩款限定禮品，包括露營摺疊椅摺疊桌，時代廣場會員於場內以即日電子消費滿指定金額（最多可累積張於不同商戶之單據，其中一張須為指定體育用品或戶外品牌消費滿HK$100或以上之單據），並即場捐款HK$20或以上予「香港公益金」，即可換領，為每次戶外活動體驗增添色彩

另外，於即日起至115日期間，顧客於時代廣場參與「花海遊戲」，於花海展覽位置拍照，並上載至個人Facebook / Instagramhashtag #TSxCharr，同時@hktimessquare，並即場捐款HK$10或以上予「香港公益金」，即可換領Life is Good in the Woods手持小氣球乙個。數量有限，換完即止！

即日起至10月19日｜即日電子消費滿HK$4,000或以上並即場捐款$20或以上可換購露營摺疊椅乙張 10月20日至11月5日｜即日電子消費滿HK$4,000或以上並即場捐款$20或以上可換購露營摺疊桌乙張 《Life is Good in the Woods》手持小氣球

Life is Good in the Woods @ Times Square

日期︰即日起至2023115

時間︰上午10時至晚上10

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

露營精品及花海遊戲換領詳情

換領時間：中午12時至晚上10

換領地點：二樓中庭換領專櫃

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