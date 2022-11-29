親子好去處│景林單車祭 單車騎行尋寶活動、單車主題市集、單車電競E-ride挑戰

今個秋冬，位於將軍澳的景林商場會搖身一變成適合一家大細的單車遊玩樂園。於11月中旬至12月期間，景林商場將舉辦一系列特備單車主題活動，包括單車騎行尋寶活動、單車主題市集、單車電競E-ride挑戰等等，與大家過一個健康好玩又充滿活力的秋冬，各位單車發燒友不容錯過！另外，商場更有連串精彩優惠放送，包括運動x教育商戶聯乘優惠多重賞，以及騎車購物日日賞，大家既可享受秋冬騎車樂趣，又可盡享商場著數禮遇，可謂一騎多FUN。
景林單車騎行尋寶活動
將軍澳景林商場單車駅及周邊範圍搖身一變成為多個藏寶地點，參加者會獲發一張地圖並須在限時之內騎着單車，沿着地圖路線及指示，遊走單車駅及鄰近挑戰站，完成指定任務並集齊印章後，即可回到景林商場單車駅衝過終點，換領豐富禮品！挑戰項目將糅合健康元素，配以玩味十足的任務，挑戰各位大腦潛能，爆發最強體力，讓大家齊齊鬥智鬥力贏獎品。透過尋寶漫遊，更加可深入認識及沿途欣賞不一樣的將軍澳，可謂一騎多FUN。
日期：2022年12月17及 18日 （星期六及星期日）
時間：下午1時至下午5時
地點：將軍澳景林商場單車駅中庭及鄰近範圍
費用：免費
Let’s Ride單車主題市集
聯乘4am本地手作及設計市集主辦機構舉行單車主題市集，場內更設有單車互動打卡位，藉此推廣單車通勤文化。
日期：2022年12月17及 18日 （星期六及星期日）
時間：中午12時至下午6時
地點：將軍澳景林商場單車駅中庭
費用：免費
單車電競E-ride
與香港單車學院合作設置「虛擬單車電競場」，結合體育和電競的元素，利用模擬器、Al等技術，讓大家瞬間化身為公路單車選手進行虛擬競速比賽。 活動將設置挑戰排行榜，各路選手是時候一展身手，為在龍虎榜爭奪一席位而努力！每月頭三名選手將有機會贏取豐富獎品！
日期：即日起至12月31日
時間：中午12時至下午6時
地點：景林商場單車駅地下16E號鋪 - 香港單車學院
參加辦法：於景林商場或明德商場消費滿$50，憑有效發票及讚好民坊Facebook及IG專頁，即可獲得一次挑戰機會