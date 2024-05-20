親子好去處｜暑假參觀本土雪糕品牌MAKE Meanings雪糕廠 早鳥優惠84折1大1小只需$210/位

香港本土雪糕品牌MAKE Meanings推出參觀雪榚廠親子團，今個暑假齊齊到雪糕廠消消暑，親手製作雪糕！家長與小朋友換上保護衣後進入廠房，參觀整個雪糕製作生產的過程，感受負三十度溫感體驗。由專人介紹雪糕、雪條製作，再親手製作屬於自己的雪糕及試食即做新鮮雪糕（共90分鐘）。KKday更推出全港獨家優惠，參加雪榚廠親子團免費送18杯70ml迷你雪糕杯！雪糕款式選擇多元化，亦有不少罕有口味，雪糕控必試！
KKday獨家 送共價值HK$288迷你意式雪糕杯18杯
口味可選：薑味、椰子味、芝麻味、豆腐味、曲奇味、D24榴連味、抹茶味、焙茶味、朱古力味、士多啤梨味、芒果味、雲呢拿味、青檸雪葩、Dwill 開心果味、Dwill紫薯味、Dwill黑朱古力味（價值 HK$16 - $18.5/杯）
【KKday暑假獨家早鳥優惠–84折】參觀雪榚廠親子團（1成人及1位小童為3-12歲）
KKday優惠：HK$420/組，平均HK$210/位（原價HK$500/組）*包括參觀雪榚廠親子團及18杯雪糕（直送屋企樓下/自取）*確認訂單後48小時專人聯絡雪糕送貨/自取及選擇雪糕口味
體驗日期：2024年7月6、18–20日、8月1、28 – 30日
體驗時間：11:00-12:30/14:00-15:30
地址：葵涌業成街1-4號東聯工業大廈18樓A室