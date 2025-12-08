親子好去處｜梅子林．蛤塘森活節推3大活動 必玩高空飛索/攀樹/村落探索

踏入風輕日暖的12月，最適合帶小朋友到郊外玩樂，享受明媚陽光。「梅子林．蛤塘森活節2025」將於12月13日至2026年1月1日期間舉行，訪客可參與3大活動，小朋友必玩高空飛索及攀樹等刺激活動。即看下文！

設3大活動 必玩 空中飛索/攀樹 位於沙頭角的梅子林和蛤塘近日舉行「梅子林．蛤塘森活節2025」。活動設3大活動，包括「森活嘉年華」、「森活做「冬」營」及「森活元旦日出團」。「森活嘉年華一連兩日於12月13及14日舉行。嘉年華設一連串活動，小朋友可挑戰空中飛索、攀樹和營地射箭，甚至可探索梅子林及蛤塘村落，感受傳統的鄉郊生態。如果熱愛手作的話，亦可參與各種工作坊，親手製作海玻璃和墨魚骨雕像等。嘉年華同時設各式攤位遊戲及尋寶遊戲，熱愛大自然的大小朋友萬勿錯過！

兩日一夜梅子林露營體驗 想深入感受大自然生活的話，「森活做「冬」營」可能是不少人首選活動。參加者可於梅子林營地中進行兩日一夜的露營體驗。活動期間，營友可挑戰爬樹及飛索、參與村落導賞團和品嘗荔枝窩客家晚餐，絕對是創造難忘家庭回憶的好機會。

日出團看2026年首個日出 森活節的壓軸節目「森活元旦日出團」將於元旦舉行。參加者於專業領隊的帶領下，經梅子林至蛤塘的後山，登上印洲塘一帶最高的吊燈籠，欣賞2026年的首個晨光。

森活元旦日出團

梅子林．蛤塘森活節 2025 日期｜13.12.2025 (六) - 01.01.2026 (四) 地點｜沙頭角梅子林、蛤塘 詳情可瀏覽梅子林．蛤塘森活節2025官網