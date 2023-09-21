親子好去處｜森林探索樂園/躲貓貓樂園/探索家樂園 2大2小體驗門票買1送1 人均$36/位

森林探索樂園 Jungle Kidventure 共有三間分店，分別是九龍灣 Mega Box「森林探索樂園」、 黃埔天地「躲貓貓樂園」、上水滙「探索家樂園」，面積由7,000至12,000呎不等，適合1-12歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，躲貓貓樂園更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！

九龍灣「森林探索樂園」 當中有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的 AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！

黃埔「躲貓貓樂園」 內裡的設施富挑戰性，除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索。另有巨型陶瓷沙池及多款沙玩具、超仿 真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區，以及多款不同類型玩具車、投影區等。

全新上水滙「探索家樂園」 探索家樂園設有滑梯、仿沙沙池、波波池、角色扮演區、公主扮靚區、廚房，還有音樂教室讓小朋友演奏樂器、充氣迷宮、韆鞦、AR 互動投影區等給小朋友放電！