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生活
2023-09-21 20:17:38

親子好去處｜森林探索樂園/躲貓貓樂園/探索家樂園 2大2小體驗門票買1送1 人均$36/位

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親子好去處｜森林探索樂園/躲貓貓樂園/探索家樂園 2大2小體驗門票買1送1 人均$36/位

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森林探索樂園 Jungle Kidventure 共有三間分店，分別是九龍灣 Mega Box「森林探索樂園」、 黃埔天地「躲貓貓樂園」、上水滙「探索家樂園」，面積由7,00012,000呎不等，適合1-12歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，躲貓貓樂園更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！

九龍灣「森林探索樂園」

當中有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的 AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！

充氣動物 電動玩具車 叢林兒童冒險 迷宮 鞦韆

黃埔「躲貓貓樂園」

內裡的設施富挑戰性，除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索。另有巨型陶瓷沙池及多款沙玩具、超仿 真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區，以及多款不同類型玩具車、投影區等

PeeKaBoo PlayHouse 仿真食品區 雪糕車 滑梯

全新上水滙「探索家樂園」

探索家樂園設有滑梯、仿沙沙池、波波池、角色扮演區、公主扮靚區、廚房，還有音樂教室讓小朋友演奏樂器、充氣迷宮、韆鞦、AR 互動投影區等給小朋友放電

互動投影 公主扮靚區 充氣迷宮 沙池 角色扮演 音樂教室 設施 滑梯 廚房 韆鞦

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*可選九龍灣「森林探索樂園」或上水匯「探索家樂園分店」

*優惠可22小同時進場體驗或 11小於同一分店分開體驗2

*使用時間：星期一至五11:30-19:30，星期六日及公眾假期11:00 – 14:00/ 17:30 – 20:00

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*使用時間：星期一至五 12:00-19:30

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優惠詳情

優惠期(預訂期)202392215:0092823:59

使用日期：2023923日至1130

地址：九龍灣Mega Box「森林探索樂園」 - 九龍灣 Mega Box 923號店

黃埔天地「躲貓貓樂園」 - 黃埔天地尖子坊(第十期) G 2&3號鋪

上水滙「探索家樂園」 - 上水滙商場7樓全

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