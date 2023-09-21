親子好去處｜森林探索樂園/躲貓貓樂園/探索家樂園 2大2小體驗門票買1送1 人均$36/位

森林探索樂園 Jungle Kidventure 共有三間分店，分別是九龍灣 Mega Box「森林探索樂園」、 黃埔天地「躲貓貓樂園」、上水滙「探索家樂園」，面積由7,000至12,000呎不等，適合1-12歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，躲貓貓樂園更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！
九龍灣「森林探索樂園」
當中有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的 AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！
黃埔「躲貓貓樂園」
內裡的設施富挑戰性，除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索。另有巨型陶瓷沙池及多款沙玩具、超仿 真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區，以及多款不同類型玩具車、投影區等。
全新上水滙「探索家樂園」
探索家樂園設有滑梯、仿沙沙池、波波池、角色扮演區、公主扮靚區、廚房，還有音樂教室讓小朋友演奏樂器、充氣迷宮、韆鞦、AR 互動投影區等給小朋友放電！
9月22日15:00【KKday獨家快閃限量搶｜買一組送一組】九龍灣「森林探索樂園」/ 上水匯「探索家樂園」門票
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*可選九龍灣「森林探索樂園」或上水匯「探索家樂園分店」
*優惠可2大2小同時進場體驗或 1大1小於同一分店分開體驗2次
*使用時間：星期一至五11:30-19:30，星期六日及公眾假期11:00 – 14:00/ 17:30 – 20:00
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*使用時間：星期一至五 12:00-19:30
優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/138688?cid=13367
優惠詳情：
優惠期(預訂期)：2023年9月22日15:00至9月28日23:59
使用日期：2023年9月23日至11月30日
地址：九龍灣Mega Box「森林探索樂園」 - 九龍灣 Mega Box 9樓23號店
黃埔天地「躲貓貓樂園」 - 黃埔天地尖子坊(第十期) G 2&3號鋪
上水滙「探索家樂園」 - 上水滙商場7樓全層