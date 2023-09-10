親子好去處│沙田新城市廣場Yum Me Play JSA運動體驗館買1送1 大玩VR獨木舟/射擊/拳擊/高爾夫球 低至$50/位

Yum Me Play於沙田新城市廣場一期 Play Park 內精心打造的兒童體驗館結合親子互動主題 式體驗、沉浸式學習和體驗式零售，進一步鞏固「寓學習於遊戲」的品牌核心。全新運動 體驗館為3至12歲小朋友而設，佔地3,800平方呎，設有8種非主流運動專區，配合 STEAM學習元素，讓小朋友可以深入了解運動的歷史及發展、比賽以及機械等知識！