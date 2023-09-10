親子好去處│沙田新城市廣場Yum Me Play JSA運動體驗館買1送1 大玩VR獨木舟/射擊/拳擊/高爾夫球 低至$50/位

Yum Me Play於沙田新城市廣場一期 Play Park 內精心打造的兒童體驗館結合親子互動主題 式體驗、沉浸式學習和體驗式零售，進一步鞏固「寓學習於遊戲」的品牌核心。全新運動 體驗館為3至12歲小朋友而設，佔地3,800平方呎，設有8種非主流運動專區，配合 STEAM學習元素，讓小朋友可以深入了解運動的歷史及發展、比賽以及機械等知識！
JSA運動體驗館主題 大玩8種不同運動
• 與主題專家盈動香港體育基金合作精選內容與體驗館
• 訓練你的人工智能運動機械人
• VR獨木舟
• 大玩8種不同運動：射擊、拳擊、高爾夫球等
• 自家設建工作室
• 完成 18 站關卡可獲證書
9月11日15:00【親子快閃搶｜買一組送一組】沙田新城市廣場Yum Me Play 90分鐘JSA 運動體驗館套票 （1 成人 1 小童）
KKday優惠：
星期一至五 HK$198/2組，2大2小體驗 平均HK$49.5/位（原價HK$396/2組）
星期六至日 HK$268/2組，2大2小體驗 平均HK$67/位（原價HK$396/2組）
買一送一即共2位成人及2位小童(3至12歲)一同體驗。
體驗時間：11:00/ 12:30/ 14:00/ 15:30/ 17:00
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/139745?cid=13367
優惠詳情：
預訂日期 : 2023年9月11日15:00至9月17日23:59
使用日期：2023年9月12日至9月29日
營業時間：星期一至星期日10:00 - 19:30
地址：Yum Me Play旗艦店 沙田新城市廣場§1 期 Play Park LB 樓層 LB07