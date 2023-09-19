親子好去處｜沙田石門2Gather聚好玩新增5大玩樂區域 1小時門票買1送1低至$60

近萬尺的2Gather聚好玩，地理位置方便，位於港鐵石門站步行 1 分鐘即達。多個玩樂專 區，包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym 以及大型釣魚區等。最近2Gather聚好玩更新增幾項設施！
新增5大玩樂區域
夢幻納米沙池：採用無害無味無添加白色納米陶瓷沙，沙粒均勻每粒7毫米，不傷手腳及不容易進入耳道，小朋友可於模擬的沙灘上感受玩沙的樂趣。
氣球區：十多個色彩繽紛 30 吋大的氣球在氣球區飄動，小朋友可以不斷將氣球拋升，非常 有趣。
廚房區：一個模擬的超級市場，多款煮食爐具、食材和手推車，從小可教導各類食材，包括蔬菜類、水果類和肉類等。加上食材非常像真，煮好食物還可以馬上打卡，小朋友都十分喜歡。
靜態區：這裡有設有動力沙池，採用了瑞典品牌Kinetic Sand動力沙黏土，可以自由捏塑成圖案的沙子不沾手，非常好玩，適合喜歡靜態的小孩。另外還設有多種益智玩具，供小朋友發揮創意，拼接出各種形狀。波波池及攀爬區：色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1/3的範圍，小朋友可 以爬上爬落玩彩虹繩網、小飛船及滑透明滑梯。
攀爬設施有兩條滑梯：一條滑梯連接波波池，滑梯速度很快，另一條透明滑梯連接小房間，內有海綿池、投影牆及攀石牆。波波池有過萬波波及大瑜珈球。其餘位置設有落地玻璃，採光度一流，光線充足時可以近望傑志球場訓練場，以及遠望沙田第一城等地方。
9月20日15:00【KKday室內遊樂場大賞2023｜買一送一】1小時入場門票（1大1小）
KKday優惠：星期一至五HK$120/2小時 平均HK$60/小時 (原價：HK$240/2組)
星期六至日、公眾假期及前HK$160/2小時 平均HK$80/小時 (原價：HK$320/2組)
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126760?cid=13367
優惠詳情：
預訂日期：2023年9月20日15:00至9月26日23:59
使用日期：2023年9月21日至11月30日
體驗時間：11:00 – 18:00
地址：沙田石門京瑞廣場1期162號