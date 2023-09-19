親子好去處│沙田石門2Gather聚好玩新增5大玩樂區域 1小時門票買1送1低至$60

新增 5 大玩樂區 域

夢幻納米沙池：採用無害無味無添加白色納米陶瓷沙，沙粒均勻每粒7毫米，不傷手腳及不容易進入耳道，小朋友可於模擬的沙灘上感受玩沙的樂趣。

氣球區：十多個色彩繽紛 30 吋大的氣球在氣球區飄動，小朋友可以不斷將氣球拋升，非常 有趣。

廚房區：一個模擬的超級市場，多款煮食爐具、食材和手推車，從小可教導各類食材，包括蔬菜類、水果類和肉類等。加上食材非常像真，煮好食物還可以馬上打卡，小朋友都十分喜歡。

靜態區：這裡有設有動力沙池，採用了瑞典品牌Kinetic Sand動力沙黏土，可以自由捏塑成圖案的沙子不沾手，非常好玩，適合喜歡靜態的小孩。另外還設有多種益智玩具，供小朋友發揮創意，拼接出各種形狀。波波池及攀爬區：色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1/3的範圍，小朋友可 以爬上爬落玩彩虹繩網、小飛船及滑透明滑梯。

攀爬設施有兩條滑梯：一條滑梯連接波波池，滑梯速度很快，另一條透明滑梯連接小房間，內有海綿池、投影牆及攀石牆。波波池有過萬波波及大瑜珈球。其餘位置設有落地玻璃，採光度一流，光線充足時可以近望傑志球場訓練場，以及遠望沙田第一城等地方。