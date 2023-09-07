親子好去處│流水響栽種體驗連任食BBQ一日遊買1送1 只需$164/位 暢遊「天空之鏡」流水響/欣賞樹林倒影/體驗種植蔬菜/近距離與小動物互動

KKday獨家行程秋高氣爽一日遊，由專業的導遊及豪華冷氣巴士接送。讓親子在農莊內一小時栽種教學送蔬菜幼苗連3小時BBQ任食；之後有專車接送暢遊「天空之鏡」流水響，欣賞人氣湖中唯美樹林倒影；再到元朗富萊農莊體驗種植、收割蔬菜，與小動物近距離互動及體驗釣魚/釣蝦的樂趣。
秋高氣爽一日遊 前往「天空之鏡」+任食BBQ+農莊種植體驗
第一站將會前往香港 「天空之鏡」之稱的流水響，欣賞湖中唯美樹林倒影。第二站將會前往富萊農莊體驗種植課 程，於農莊內由農夫講解栽種技巧、即埸收割蔬菜（約1小時），每個參加家庭更可帶走一幼苗。午餐將會於農莊內燒烤，任食3小時BBQ！當然少不了於農莊內與小動物近距離接觸，亦可釣魚/釣蝦，自由體驗！最後乘坐旅遊巴到九龍塘自由解散！
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費用已包含：團費、午餐、 保險、導遊服務費
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