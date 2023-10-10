親子好去處｜澳門新濠影滙滿紛樂園買1送1 暢玩五大主題區域盡情跳躍攀爬探索 人均$54/位

佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站五區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。此外，更設有3間派對間，娛樂大使將為生日小明星及其星級客人提供獨特的派對體驗。
五大主題區遊樂熱點
海底主題區
泡泡紛FUN堡：身處佔地2,400平方呎的海底歷險世界，滙集 50 組遊戲點的大型綜合遊樂設施，包括阻礙挑戰、滑梯、波波池，激發小朋友的潛能與冒險精神。
浪花彈彈塔：高達 5 米的自由落體機動遊戲，適合喜歡刺激驚險感的小朋友乘坐。
山岩主題區（需當日到場預約體驗時段）
猴子繩堡：以繩索障礙挑戰構成的堡壘，挑戰者可在13個台階和17項不同障礙場地考驗身手。該遊戲項目或需輪候。
竹林登梯：運用平衡力，跨越12條不同高度的柱子，挑戰最高垂直4米的終點。該遊戲項目或需輪候。
赤手登峰：攀登超過6米高的6條不同難度的攀岩路線。該遊戲項目或需輪候。
叢林主題區
奇趣樹屋：由繩結橋連接3座大型樹屋組成，小朋友可自由穿梭其中，並到頂層挑戰4米高滑梯，更可直達五樓樹屋餐廳。
叢林反斗車：駕駛充滿電能的小汽車，在叢林和奇趣樹屋下的隧道風馳電掣。
樹屋餐廳：園內亦設有樹屋餐廳，可在此享受各式輕食，休息一下再玩樂。
外太空主題區
星球波波池：置身閃亮星河球海狂歡，是幼兒與父母一起玩耍的開心遊樂場。
太空站主題區
太空彈彈網：懸掛空中的巨大彈彈網，以垂直通道連接6樓和7樓，就如太空無重狀態般任意遊走、彈跳、躍飛、攀爬，體驗絕對非一般的有趣好玩。
炮彈發射台：發射小炮彈，穿越充滿奇趣機關的軌道牆，了解物理重力如何運作。
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可使用日期：2023年10月12日至12月31日
營業時間：11:00 - 19:00
地址：澳門路氹連貫公路新濠影匯西翼三樓