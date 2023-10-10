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生活
2023-10-10 17:25:34

親子好去處｜澳門新濠影滙滿紛樂園買1送1 暢玩五大主題區域盡情跳躍攀爬探索 人均$54/位

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親子好去處｜澳門新濠影滙滿紛樂園買1送1 暢玩五大主題區域盡情跳躍攀爬探索 人均$54/位

佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站五區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。此外，更設有3間派對間，娛樂大使將為生日小明星及其星級客人提供獨特的派對體驗

五大主題區遊樂熱點

海底主題區

泡泡紛FUN堡：身處佔地2,400平方呎的海底歷險世界，滙集 50 組遊戲點的大型綜合遊樂設施，包括阻礙挑戰、滑梯、波波池，激發小朋友的潛能與冒險精神。

浪花彈彈塔：高達 5 米的自由落體機動遊戲，適合喜歡刺激驚險感的小朋友乘坐。

泡泡紛FUN堡 泡泡紛FUN堡 泡泡紛FUN堡 泡泡紛FUN堡 泡泡紛FUN堡 泡泡紛FUN堡 浪花彈彈塔

山岩主題區（需當日到場預約體驗時段）

猴子繩堡：以繩索障礙挑戰構成的堡壘，挑戰者可在13個台階和17項不同障礙場地考驗身手。該遊戲項目或需輪候。

竹林登梯：運用平衡力，跨越12條不同高度的柱子，挑戰最高垂直4米的終點。該遊戲項目或需輪候。

赤手登峰：攀登超過6米高的6條不同難度的攀岩路線。該遊戲項目或需輪候。

山岩主題區 竹林登梯 竹林登梯 猴子繩堡 猴子繩堡 猴子繩堡 猴子繩堡 赤手登峰 赤手登峰

叢林主題區

奇趣樹屋：由繩結橋連接3座大型樹屋組成，小朋友可自由穿梭其中，並到頂層挑戰4米高滑梯，更可直達五樓樹屋餐廳。

叢林反斗車：駕駛充滿電能的小汽車，在叢林和奇趣樹屋下的隧道風馳電掣。

樹屋餐廳：園內亦設有樹屋餐廳，可在此享受各式輕食，休息一下再玩樂。

奇趣樹屋 奇趣樹屋 奇趣樹屋 叢林反斗車

外太空主題區

星球波波池：置身閃亮星河球海狂歡，是幼兒與父母一起玩耍的開心遊樂場。

星球波波池 星球波波池 星球波波池

太空站主題區

太空彈彈網：懸掛空中的巨大彈彈網，以垂直通道連接6樓和7樓，就如太空無重狀態般任意遊走、彈跳、躍飛、攀爬，體驗絕對非一般的有趣好玩。

炮彈發射台：發射小炮彈，穿越充滿奇趣機關的軌道牆，了解物理重力如何運作。

太空站主題區 外太空主題區 太空彈彈網 太空彈彈網 太空彈彈網

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可使用日期：20231012日至1231

營業時間：11:00 - 19:00

地址：澳門路氹連貫公路新濠影匯西翼三

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