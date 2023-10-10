親子好去處｜澳門新濠影滙滿紛樂園買1送1 暢玩五大主題區域盡情跳躍攀爬探索 人均$54/位

佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站五區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。此外，更設有3間派對間，娛樂大使將為生日小明星及其星級客人提供獨特的派對體驗。

五大主題區遊樂熱點

浪花彈彈塔：高達 5 米的自由落體機動遊戲，適合喜歡刺激驚險感的小朋友乘坐。

泡泡紛FUN堡：身處佔地2,400平方呎的海底歷險世界，滙集 50 組遊戲點的大型綜合遊樂設施，包括阻礙挑戰、滑梯、波波池，激發小朋友的潛能與冒險精神。

山岩主題區（需當日到場預約體驗時段）

猴子繩堡：以繩索障礙挑戰構成的堡壘，挑戰者可在13個台階和17項不同障礙場地考驗身手。該遊戲項目或需輪候。

竹林登梯：運用平衡力，跨越12條不同高度的柱子，挑戰最高垂直4米的終點。該遊戲項目或需輪候。

赤手登峰：攀登超過6米高的6條不同難度的攀岩路線。該遊戲項目或需輪候。