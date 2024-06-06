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生活
2024-06-06 18:50:35

親子好去處｜澳門JW萬豪酒店 親子夏日奇妙旅程

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親子好去處｜澳門JW萬豪酒店 親子夏日奇妙旅程

親子好去處｜澳門JW萬豪酒店 親子夏日奇妙旅程

夏日是充滿歡樂的季節，適合一家大小暫時遠離繁囂，共享親子時光。澳門 JW 萬豪酒店今年夏天推出一系列住宿禮遇和特色餐飲美食，酒店附近的「童」樂 坊亦全新開幕，內有多個玩樂設備及工作坊，更有室內戲院播放動畫。不單為 為炎夏消暑降溫，更可以讓小朋友盡情放電。

文/攝：袁雅婷

暢玩天浪淘園、JW 兒童樂園及「童」樂坊

快踏入小朋友期待已久的暑假，不如就與他們盡情享受一個豐富的夏日假期！澳門 JW 萬豪酒店精心準備繽紛仲夏住宿套票。套票包括豪華或尊貴客房一晚住宿、延遲退房至 下午 1 時、兩位成人和一位小童享用「名廚都匯」自助早餐。另外，住客除了可使用酒店泳池，家人們更可暢享天浪淘園的設施、JW 兒童樂園及全新開幕的「童」樂坊。優 質的酒店服務，加上多元化的親子遊樂設施，讓入住酒店的一家大細全程輕鬆愉快享受假期。

JW兒童樂園具多元化的玩樂設備。 兒童樂園中有繩網、鏡迷宮、手工工作坊、充氣彈床及多款大型電子遊戲機等。 兒童樂園中有繩網、鏡迷宮、手工工作坊、充氣彈床及多款大型電子遊戲機等。 兒童樂園中有繩網、鏡迷宮、手工工作坊、充氣彈床及多款大型電子遊戲機等。 兒童樂園中有繩網、鏡迷宮、手工工作坊、充氣彈床及多款大型電子遊戲機等。 兒童樂園中有繩網、鏡迷宮、手工工作坊、充氣彈床及多款大型電子遊戲機等。 「童」樂坊全新開幕，亦有各種玩樂設備及工作坊。 「童」樂坊定時開放室內戲院，播放電影動畫。 小朋友都喜歡玩當中比較刺激的遊戲，例如空中繩洞、平衡圓木等。 小朋友都喜歡玩當中比較刺激的遊戲，例如空中繩洞、平衡圓木等。 入住澳門JW萬豪酒店的賓客除了可以享用酒店泳池，品嘗池畔酒吧的美食外，更可暢享天浪淘園的設施。 入住澳門JW萬豪酒店的賓客除了可以享用酒店泳池，品嘗池畔酒吧的美食外，更可暢享天浪淘園的設施。 入住澳門JW萬豪酒店的賓客除了可以享用酒店泳池，品嘗池畔酒吧的美食外，更可暢享天浪淘園的設施。 入住澳門JW萬豪酒店的賓客除了可以享用酒店泳池，品嘗池畔酒吧的美食外，更可暢享天浪淘園的設施。 入住澳門JW萬豪酒店的賓客除了可以享用酒店泳池，品嘗池畔酒吧的美食外，更可暢享天浪淘園的設施。 繽紛仲夏住宿套票

「名廚都匯」味游韓國自助餐

「名廚都匯」有深受食客喜愛的正宗片皮鴨、海鮮、刺身外，今次更特設「味游韓國」自助餐，從韓式沙律、熱湯到韓風主菜應有盡有。以大蝦、鮑魚及八爪魚製作的開胃沙律、濃郁鮮美韓式海帶牛肉湯、韓式醃牛肋骨、韓式醬醃牛肋排配雜菜和韓式泡菜煎餅等熱盤，都是不能錯過的滋味。讓家人們沉浸在玩樂同時，享受到韓式美食。

由即日起至8月2日，「名廚都匯」特設味游韓國自助餐，讓一家大細一嘗正宗韓式美食。 由即日起至8月2日，「名廚都匯」特設味游韓國自助餐，讓一家大細一嘗正宗韓式美食。 由即日起至8月2日，「名廚都匯」特設味游韓國自助餐，讓一家大細一嘗正宗韓式美食。 「名廚都匯」特設味游韓國自助餐

澳門JW萬豪酒店

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

交通方式：乘坐噴射飛航或金巴前往澳門後，可轉搭澳門銀行酒店穿梭巴士，於澳門銀河水晶大廳下車，前往JW萬豪酒店。

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