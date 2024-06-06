親子好去處｜澳門JW萬豪酒店 親子夏日奇妙旅程

夏日是充滿歡樂的季節，適合一家大小暫時遠離繁囂，共享親子時光。澳門 JW 萬豪酒店今年夏天推出一系列住宿禮遇和特色餐飲美食，酒店附近的「童」樂 坊亦全新開幕，內有多個玩樂設備及工作坊，更有室內戲院播放動畫。不單為 為炎夏消暑降溫，更可以讓小朋友盡情放電。

文/攝：袁雅婷

暢玩天浪淘園、JW 兒童樂園及「童」樂坊

快踏入小朋友期待已久的暑假，不如就與他們盡情享受一個豐富的夏日假期！澳門 JW 萬豪酒店精心準備繽紛仲夏住宿套票。套票包括豪華或尊貴客房一晚住宿、延遲退房至 下午 1 時、兩位成人和一位小童享用「名廚都匯」自助早餐。另外，住客除了可使用酒店泳池，家人們更可暢享天浪淘園的設施、JW 兒童樂園及全新開幕的「童」樂坊。優 質的酒店服務，加上多元化的親子遊樂設施，讓入住酒店的一家大細全程輕鬆愉快享受假期。