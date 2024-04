親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》集藝術/音樂/市集/運動等於一身 免費入場任玩

《灣仔夏誌:海濱喜動》首次亮相於前臨維港、交通便利的全 新灣仔海濱活動空間,由即日起至7月3日一連三個月舉行26項戶外活動,包括藝術、音樂,以至市集、運動等節目。《灣仔夏誌:海濱喜動》於週末和公眾假期,以及其他特定日子,均會舉行特備節目。

26 項多元化特備節目

《灣仔夏誌:海濱喜動》26項特備節目包括「香港國際無伴奏合唱節2024」、「Studio Acorn Kids 2024舞蹈巡禮」、「全港舞林爭霸大賽2024」、「韓流夏日祭」、「繽紛夏祭舞動日」等載歌載舞節目;亦有推廣各種體育項目的「香港兒童平衡車錦標賽」、「香港兒童平衡車嘉年華」、「Baseball5教學體驗日」、「2024-25年香港五人制棒球賽」、「第七屆源流盃邀請賽暨躲避盤同樂日」、「灣仔區閃避球比賽2024暨閃避球免費體驗日」、「Awaken Your Inner Warrior:Fit& Well Festival 2024」、「Together Hong Kong運動·藝術·休閑文化嘉年華」等。