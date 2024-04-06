親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》集藝術/音樂/市集/運動等於一身 免費入場任玩

《灣仔夏誌：海濱喜動》集藝術/音樂/市集/運動等於一身 免費入場任玩

《灣仔夏誌：海濱喜動》首次亮相於前臨維港、交通便利的全 新灣仔海濱活動空間，由即日起至7月3日一連三個月舉行26項戶外活動，包括藝術、音樂，以至市集、運動等節目。《灣仔夏誌：海濱喜動》於週末和公眾假期，以及其他特定日子，均會舉行特備節目。 26 項多元化特備節目 《灣仔夏誌：海濱喜動》26項特備節目包括「香港國際無伴奏合唱節2024」、「Studio Acorn Kids 2024舞蹈巡禮」、「全港舞林爭霸大賽2024」、「韓流夏日祭」、「繽紛夏祭舞動日」等載歌載舞節目；亦有推廣各種體育項目的「香港兒童平衡車錦標賽」、「香港兒童平衡車嘉年華」、「Baseball5教學體驗日」、「2024-25年香港五人制棒球賽」、「第七屆源流盃邀請賽暨躲避盤同樂日」、「灣仔區閃避球比賽2024暨閃避球免費體驗日」、「Awaken Your Inner Warrior:Fit& Well Festival 2024」、「Together Hong Kong運動·藝術·休閑文化嘉年華」等。

一連三天慶祝母親節活動 適合文青和親子的活動則有一連三天慶祝母親節的「Connect Fest ‘24@灣仔夏誌‧有『妳』真好」、「戶外時尚節@HKCAMP」、「Chill。治癒。海濱文創祭」、「Connect Fest 24‧仲夏『樂』悠遊@灣仔夏誌」等。對斯里蘭卡文化感興趣者，不妨參加「Lanka Fest Hong Kong」，帶來無限驚喜和樂趣。

illuminate! Run Beyond 光影遊樂園 著名意大利藝術家Angelo Bonello，以其標誌性的Kitonb 燈光裝置藝術項目聞名，曾於全球超過40個國家作巡迴展覽。其中Run Beyond作品系列，自2015年已先後於阿姆斯特丹、多倫多、華盛頓、新加坡、利物浦、尼加拉加瀑布城及倫敦等地展出。Run Beyond將首度登陸香港，在維港海濱，以長達約65米的20個巨型燈光剪影裝置，展示一個超現實的奔跑躍動循環景象，市民及遊客可近距離感受這作品的震撼及活力。