親子好去處｜灣仔海濱活動空間 沉浸式藝術體驗「迷趣海濱」5大主題迷宮開放任玩！

全新開放、前臨維港、交通便利的灣仔海濱活動空間，佔地約13,300平方米，將成為香港大型節目新地標場地之一。頭炮項目「迷趣海濱A-Maze-ing Harbourfront」，於即日起至3月14日舉行，以5大迷宮為主題，一連10天免費開放，為置身於迷宮內的遊人，帶來別開生面的沉浸式玩樂體驗。
「迷趣海濱」5大迷宮
融合創意藝術、玩樂、打卡和冒險元素，「迷趣海濱」5大迷宮，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」。迷宮設計團隊由多位跨界別的藝 術和創意專才組成，包括建築師馮國安、景觀設計師Kan Srisawat、跨媒體創作人Calix Wong及創意文化項目策展人區瑞蓮。
迷趣海濱打卡賽
在3月17日（星期日）上午10時至下午6時，「迷趣海濱」將舉辦費用全免的「迷趣海濱打卡賽」，與眾同樂！參加者需要在詢問櫃檯取得任務要求，在指定時間內完成攝影任務，並將攝影作品分享至社交平台，經工作人員核實之後，即可領取小禮物乙份，送完即止。這個遊戲充滿挑戰和樂趣的活動，必定是假日家庭樂的好選擇！
「迷時」－穿梭曲折光影隧道穿越時空
身處高牆林立、令人迷失、錯綜複雜的石屎森林，逃出迷宮的關鍵，就是找到「光」，引領進入時間隧道，由當下穿越到充滿無限可能性的未來，探索新的宇宙，見證科技進步。此項目由香港設計師Calix Wong設計。
「鏡院」－以層層鏡面 打造無止境空間
建築師馮國安將數十面鏡子組成迷宮，營造奇幻空間。踏入此迷宮，可看到自己的影象在無盡的鏡像中折射，同時欣賞香港美麗的天空，帶來千變萬化的視覺體驗。
「迷走竹林」－源自香港專屬建築棚架融合自然
竹林既有脫俗之感，竹棚亦是香港獨有的建築特色。景觀設計師Kan Srisawat活用天然材料，突顯港式建築美學。迷宮以竹板排列，形成不同方向，增加逃出迷宮的難度。迷宮內設有竹天梯，不僅可欣賞到香港壯麗的天際線景色，還可讓人近距離觀賞高處的光雕塑。
「躍動迷宮」－鮮艷奪目的大型充氣裝置
任跑任跳鮮艷奪目的彈床迷宮，帶來充滿刺激的冒險旅程。各種障礙物、隱藏通道等挑戰元素，增加遊戲的挑戰性和趣味性。在彈床迷宮上玩樂跳躍，可從不同高度欣賞維港美景。親子打卡，亦可讓小朋友盡情放電互動。
「光盒子」－走過動態光彩 回到初心
由創意文化項目策展人區瑞蓮設計，「光盒子」透過運用動態和色彩斑斕的燈光效果，組成充滿迷幻的氛圍。初段給人眼花撩亂的感覺，最後回到基本核心──「家是心之所在」。
「迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront」
日期：即日起至3月24日
時間：上午7時至晚上11時
地點：灣仔海濱活動空間(灣仔鴻興道，鄰近灣仔碼頭)
入場費：全免