親子好去處｜灣仔海濱活動空間 沉浸式藝術體驗「迷趣海濱」5大主題迷宮開放任玩！

全新開放、前臨維港、交通便利的灣仔海濱活動空間，佔地約13,300平方米，將成為香港大型節目新地標場地之一。頭炮項目「迷趣海濱A-Maze-ing Harbourfront」，於即日起至3月14日舉行，以5大迷宮為主題，一連10天免費開放，為置身於迷宮內的遊人，帶來別開生面的沉浸式玩樂體驗。

「迷趣海濱」 5 大迷宮

融合創意藝術、玩樂、打卡和冒險元素，「迷趣海濱」5大迷宮，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」。迷宮設計團隊由多位跨界別的藝 術和創意專才組成，包括建築師馮國安、景觀設計師Kan Srisawat、跨媒體創作人Calix Wong及創意文化項目策展人區瑞蓮。

迷趣海濱打卡賽

在3月17日（星期日）上午10時至下午6時，「迷趣海濱」將舉辦費用全免的「迷趣海濱打卡賽」，與眾同樂！參加者需要在詢問櫃檯取得任務要求，在指定時間內完成攝影任務，並將攝影作品分享至社交平台，經工作人員核實之後，即可領取小禮物乙份，送完即止。這個遊戲充滿挑戰和樂趣的活動，必定是假日家庭樂的好選擇！