親子好去處｜獵蛋奇兵復活節重返愉景灣！ 挖蛋贏逾45,000份獎品

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華2025將於4月18日至19日舉行。3歲至10歲小朋友將分為5個組別，於大白灣沙灘挖掘復活蛋。參加者每挖出1個復活蛋，即可換領1份禮物，若然復活蛋體積較大，更可獲贈價值超過1000元的特別大獎。現場共超過45,000份、總值超過100萬獎品。每位參加者入場前可獲歡迎禮品包；完成活動後會收到活動證書作紀念。

設 充氣及打卡樂園

同樣位於愉景灣的「愉景廣場充氣樂園」設有巨型充氣彈床城堡及多個攤位遊戲，持有效「獵蛋通行證」的小朋友更可於活動期間免費任跳，盡情放電。位於愉景灣北面的愉景北商場同時化身為「復活蛋打卡樂園」，多組充氣復活蛋裝置將放置於商場戶外地方，點綴愉景灣之餘，更可讓訪客拍照留下回憶。活動當日將提供免費穿梭巴士往來欣澳及愉景商場，但僅供持有效「獵蛋通行證」的家庭往返會場。

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