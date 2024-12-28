親子好去處｜盤點4大免費任玩兒童遊樂場 3層旋轉滑梯/8米高繩網陣/傷健共融 附交通資訊

康文署轄下不少公園提供免費及高質素的兒童遊樂場，滿足小朋友熱愛玩樂的天性。當中部分公園更加設有傷健共融的遊樂設施，讓所有人都能參與其中，盡情玩樂。即睇下文！

免費兒童遊樂場 ｜ 屯門公園共融遊樂場 2018年啟用的屯門公園共融遊樂場是全港首個共融遊樂場，能讓SEN及一般小朋友共同使用的遊樂設施。公園以「水」及「沙」為主題，設有7個遊樂區。北面遊樂場以「荷花的寓意」為設計概念，設有花型的灑水器及嬉水區域，小朋友可盡情玩水。旁邊的「山丘地帶」設有彈床、平衡轉盤及傳聲筒，彈床及平衡轉盤有特別設計，適合輪椅人士等SEN小朋友玩。南面的遊樂場特別適合熱愛「爬上爬落」的小朋友。約兩層樓高的攀爬塔及繩網必定為全場焦點，另設繩網氹氹轉、獵蛋沙池、 攀爬石山、沙檯、搖擺旋轉球及各式韆鞦。

屯門公園交通資訊： 由屯門出發 ： 輕便鐵路 505, 507, 614, 614P, 輕便鐵路接駁巴士 506, K51, K52, K53, K58, 專線小巴 40, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 45, 46, 46A 由九龍出發 ： 九巴 52X, 58X, 60X, 61X, 62X, 63X, 67X, 259D, 260X, 港鐵 (屯馬綫) 由港島出發 ： 九巴 960, 961 免費兒童遊樂場｜ 車公廟路遊樂場 車公廟向來是不少善信新年參拜之地，原來距離車公廟800米路程的車公廟路遊樂場附隱藏3層旋轉滑梯及約2層樓高的旋轉攀繩網，啱晒小朋友放電。超過6000呎的遊樂場以車公廟特色──風車作為設計概念，設有歷險風車遊戲塔、幼童玩樂山丘、旋轉攀繩網、歡樂搖擺及旋轉音樂風車，當然亦有經典的彈彈床、氹氹轉及鞦韆。圓盤形鞦韆更加讓傷殘人士享受盪鞦韆的樂趣。

車公廟路遊樂場交通資訊： 巴士：182, 286X, 68K, 80 港鐵屯馬線或東鐵線 免費兒童遊樂場｜茶果嶺海濱公園 茶果嶺海濱公園於23年8月啟用，屬觀塘區內較新的遊樂場。公園佔地達1.8萬呎，是寵物共享公園，家長可帶毛孩一起玩。公園分為5大遊樂區，分別代表「空氣」、「大地」、「天空」、「陽光」及「水」，設有超過60組設施。8米高的繩網攀爬架絕對成為小朋友的焦點。登上攀爬架後，更可滑旋轉滑梯，刺激感極高。附近亦有彩虹隧道，不妨在七彩隧道前打卡紀念。

免費兒童遊樂場｜深水埗公園 超過6萬8千呎的深水埗兒童遊樂場向來是小朋友的放電首選。場內主要分為3個區域，分別是「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」。沙丘地堡設有必玩的康文署轄下最長逾6米及最高逾13米的攀爬塔、經典滾筒滑梯，以及訓練小朋友觸感的沙池；森林草原提供音樂地帶的花花鈴鐺、音樂敲擊管、花瓣鼓，讓玩家享受美妙音樂；綠洲噴泉則設有攀爬繩網、嬉水感官牆、鯨魚噴泉、八爪魚噴泉、魚兒同樂、彈跳天地的彈床、幼兒彈床。