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2024-12-28 08:00:00

親子好去處｜盤點4大免費任玩兒童遊樂場 3層旋轉滑梯/8米高繩網陣/傷健共融 附交通資訊

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親子好去處｜盤點4大免費任玩兒童遊樂場 3層旋轉滑梯/8米高繩網陣/傷健共融 附交通資訊
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康文署轄下不少公園提供免費及高質素的兒童遊樂場，滿足小朋友熱愛玩樂的天性。當中部分公園更加設有傷健共融的遊樂設施，讓所有人都能參與其中，盡情玩樂。即睇下文！

4大免費兒童遊樂場（建築署圖片）

免費兒童遊樂場屯門公園共融遊樂場

2018年啟用的屯門公園共融遊樂場是全港首個共融遊樂場，能讓SEN及一般小朋友共同使用的遊樂設施。公園以「水」及「沙」為主題，設有7個遊樂區。北面遊樂場以「荷花的寓意」為設計概念，設有花型的灑水器及嬉水區域，小朋友可盡情玩水。旁邊的「山丘地帶」設有彈床、平衡轉盤及傳聲筒，彈床及平衡轉盤有特別設計，適合輪椅人士等SEN小朋友玩。南面的遊樂場特別適合熱愛「爬上爬落」的小朋友。約兩層樓高的攀爬塔及繩網必定為全場焦點，另設繩網氹氹轉、獵蛋沙池、 攀爬石山、沙檯、搖擺旋轉球及各式韆鞦。 

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屯門公園交通資訊：

由屯門出發 輕便鐵路 505, 507, 614, 614P, 輕便鐵路接駁巴士 506, K51, K52, K53, K58, 專線小巴 40, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 45, 46, 46A

由九龍出發 九巴 52X, 58X, 60X, 61X, 62X, 63X, 67X, 259D, 260X, 港鐵 (屯馬綫)

由港島出發 九巴 960, 961

免費兒童遊樂場｜車公廟路遊樂場

車公廟向來是不少善信新年參拜之地，原來距離車公廟800米路程的車公廟路遊樂場附隱藏3層旋轉滑梯及約2層樓高的旋轉攀繩網，啱晒小朋友放電。超過6000呎的遊樂場以車公廟特色──風車作為設計概念，設有歷險風車遊戲塔、幼童玩樂山丘、旋轉攀繩網、歡樂搖擺及旋轉音樂風車，當然亦有經典的彈彈床、氹氹轉及鞦韆。圓盤形鞦韆更加讓傷殘人士享受盪鞦韆的樂趣。

車公廟路遊樂場交通資訊： 

巴士：182, 286X, 68K, 80

港鐵屯馬線或東鐵線

免費兒童遊樂場｜茶果嶺海濱公園

茶果嶺海濱公園於238月啟用，屬觀塘區內較新的遊樂場。公園佔地達1.8萬呎，是寵物共享公園，家長可帶毛孩一起玩。公園分為5大遊樂區，分別代表「空氣」、「大地」、「天空」、「陽光」及「水」，設有超過60組設施。8米高的繩網攀爬架絕對成為小朋友的焦點。登上攀爬架後，更可滑旋轉滑梯，刺激感極高。附近亦有彩虹隧道，不妨在七彩隧道前打卡紀念。

免費兒童遊樂場｜深水埗公園

超過68千呎的深水埗兒童遊樂場向來是小朋友的放電首選。場內主要分為3個區域，分別是「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」。沙丘地堡設有必玩的康文署轄下最長逾6米及最高逾13米的攀爬塔、經典滾筒滑梯，以及訓練小朋友觸感的沙池；森林草原提供音樂地帶的花花鈴鐺、音樂敲擊管、花瓣鼓，讓玩家享受美妙音樂；綠洲噴泉則設有攀爬繩網、嬉水感官牆、鯨魚噴泉、八爪魚噴泉、魚兒同樂、彈跳天地的彈床、幼兒彈床。

深水埗公園交通資訊： 

港鐵

南昌站A出口

深水埗站C1出口

長沙灣站A1出口

 

巴士

No.2尖沙咀碼頭–蘇屋邨 

No.2A 樂華–美孚 

No.6F九龍城碼頭–長沙灣（麗閣邨） 

No.32奧運站–荃灣（石圍角） 

No.42青衣（長康邨）-順利 

No.214長沙灣（甘泉街）–油塘 

No.296C長沙灣（海盈邨–尚德 

No.117深水埗（欽州街–跑馬地（下） 

No. 702S海盈邨–蘇屋邨

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