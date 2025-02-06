戶外燒烤是冬天必做活動之一，親朋戚友圍爐取暖最為合適不過。以下精選5間戶外燒烤場，包括屯門、大埔、大美督及天水圍，不但齊備飲品食物，輕鬆方便之外，有些燒烤場更有特色燒烤，可以食野炊小吊鍋及旋轉燒烤，歡渡暖笠笠的冬天！

親子好去處｜屯門大欖燒烤場 屯門大欖燒烤場主打港式燒烤，超過56種食物及飲品任燒任食，當中包括多種口味的雞中翼、西冷牛扒、豬腩肉及丸類，近期亦有新增麻辣一口腸及限定格仔窩夫。如果想有更豐富的體驗，店內同時提供野炊小吊鍋及自助即食麵吧。 屯門大欖燒烤場點去？ 地址：屯門大欖涌村385地段263號 屯門公路轉車站向北沿大欖涌路行5-10分鐘 營業時間：星期二至五14:00 - 22:00 星期六、日及公眾假期13:00 - 23:00 電話：2613 1811/ 9299 0350

親子好去處｜大埔汀角燒烤農莊 位於大埔汀角的燒烤農莊佔地超過2萬呎，可容納逾800人。農莊能遠眺船灣海，看着海景燒烤。顧客可任食任飲3小時，可選擇旋轉燒烤、港式燒烤或串燒。場內提供超過30款食物及飲品，包括羊架、豬扒及雞翼，店家更奉送煲仔蜆及藍尾蝦等。農莊設室內冷氣燒烤場及露營風帳篷，夏天更設水上兒童遊樂場。 大埔汀角燒烤農莊點去？ 地址：大埔汀角路17號DD29地段 (汀角村對面） 巴士 73P/74E/75K/275R 或小巴20C/20E/20R，汀角路落車 營業時間：星期一至五 14:00-23:00 星期六日11:00 - 23:00 電話：2656 1346 / 6545 0187

親子好去處｜大美督嘉年華燒烤 大美督嘉年華燒烤佔地40萬呎，能同時容納1200人或以上。店內提供50款食物，店家推介洋蔥豬扒、京烤金沙骨及南乳雞中翼，食物選擇豐富。場內同時設多款兒童設施，例如300平方米充氣城堡及7米高充氣滑梯，小朋友可盡情放電！ 大美督嘉年華燒烤點去？ 地址：大埔汀角路138號 巴士 73P/74E/75K/275R 或小巴20C/20E/20R，汀角路落車 營業時間：星期一至四 12:00-22:00 星期五六日/假期前夕及公眾假期 12:00-00:00 電話：9802 6611 #設60個私家車車位僅提供消費顧客以時租形式停泊，先到先得

親子好去處｜天水圍綠田園 天水圍綠田園同樣空間寬倘，佔地達20萬平方呎。場內除了戶外有蓋燒烤場外，同時設有多種娛樂設施，包括滑草場、水上單車、水上大滾筒及戶外兒童遊樂場。園内最平的燒烤套餐有11種食物，另附約炭及飲品，足夠4至5位享用。園内亦養不同動物，小朋友可以親親小動物，餵山羊、牛及錦鯉，絕對可以在此玩足一日。 天水圍綠田園點去？ 地址：天水圍沙江圍側(由天華路進入) 輕鐵天富站經香島中學步行 營業時間：星期一至五 10:00-18:00 星期六日及公眾假期 10:00 - 21:30 電話：2724 6848 #設免費泊車，先到先得