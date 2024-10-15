親子好去處｜精選5間靚靚親子cafe合集 紙飛機主題/一日小店長/萬呎室內玩樂區 呢間仲有得摸蛇蜘蛛

通常周末不少家長希望帶小朋友外出到不同地方玩，但同時不想舟車勞頓去太遠的地方，親子餐廳就成為父母們周末好選擇。無論外間天氣如何，都能夠舒適地照顧小朋友。餐廳內設有兒童玩樂區，可以將小朋友放在玩樂區內放電，家長可舒適享用膳食。

1. Q Time Cafe親子餐廳

Q Time Cafe親子餐廳設有兒童遊樂場及小型圖書館等設備。小朋友吃完飯後，可以到旁邊的遊樂場玩，家長不用擔心小朋友無聊不停扭計要走，可以一邊慢慢與朋友聊天，一邊注意小朋友安全。如果媽媽有需要，餐廳亦有嬰兒床及哺乳室等設施能使用，方便父母。

餐廳位於港鐵太古站5分鐘路程，無論在哪裡出發前往都十分方便。現時在Openrice訂位更有8折優惠。

地址: 鰂魚涌英皇道1001號12樓01室

營業時間: 星期一全日休息、星期二至日 11:00 - 22:00

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