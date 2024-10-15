親子好去處｜精選5間靚靚親子cafe合集 紙飛機主題/一日小店長/萬呎室內玩樂區 呢間仲有得摸蛇蜘蛛

通常周末不少家長希望帶小朋友外出到不同地方玩，但同時不想舟車勞頓去太遠的地方，親子餐廳就成為父母們周末好選擇。無論外間天氣如何，都能夠舒適地照顧小朋友。餐廳內設有兒童玩樂區，可以將小朋友放在玩樂區內放電，家長可舒適享用膳食。
1. Q Time Cafe親子餐廳
Q Time Cafe親子餐廳設有兒童遊樂場及小型圖書館等設備。小朋友吃完飯後，可以到旁邊的遊樂場玩，家長不用擔心小朋友無聊不停扭計要走，可以一邊慢慢與朋友聊天，一邊注意小朋友安全。如果媽媽有需要，餐廳亦有嬰兒床及哺乳室等設施能使用，方便父母。
餐廳位於港鐵太古站5分鐘路程，無論在哪裡出發前往都十分方便。現時在Openrice訂位更有8折優惠。
地址: 鰂魚涌英皇道1001號12樓01室
營業時間: 星期一全日休息、星期二至日 11:00 - 22:00
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2.啟德郵輪碼頭 Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳
Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳室內面積達4000呎，戶外平台更有2萬3千呎，帶小朋友到此放電就最為合適。餐廳劃分不同兒童遊樂區，設有小朋友最愛的波波池滑梯、積木區及兒童廚房，更有兒童換裝區及化妝台，小朋友可以開心任玩不同玩具。萬聖節即將來臨，餐廳為小朋友準備萬聖節斗篷、卡皮巴拉南瓜公仔及黏土工作坊等，讓小朋友感受節日氣氛之餘，可以發揮創意創作不同黏土作品。
如果有興趣到訪，要留意餐廳營業時間分不同時段！
平日營業時間
11:15-14:00 早場
14:15-17:00 黃昏場
17:15-20:00 晚場
假日營業時間
10:00-12:00 半價場
12:30-15:00 中午場
15:30-18:00 下午場
18:30-21:00 夜晚場
地址: 九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭平台N305鋪
3.馬鞍山 Whizbo Kids Cafe
Whizbo Kids Cafe位於馬鞍山 We Go Mall，佔地近萬呎。場內設有多元化主題遊樂園，如波波池、積木區及換裝區，周末帶小朋友到這裡玩就最適合小朋友。
地址:馬鞍山保泰街16號 We go mall 四樓5號舖
營業時間: 11:00至20:00(最遲入場時間為晚上7點)
4. 太古城The Sixteenth
每逢週日，位於太古城的The Sixteenth推出「Sunday Kids Brunch」，6歲以下兒童用膳免費，7至12歲兒童以半價享用精美膳食。餐廳準備面部彩繪、扭氣球、玩樂區及電影空間，經典角色如蜘蛛俠更不時現身，與家長小朋友開心合照。萬聖節前，餐廳邀請特別客人－蛇及蜘蛛，務求讓小朋友享受驚嚇一餐。
地址: 鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈2樓The Sixteenth
營業時間:週一至週日 上午11:00 -下午11:00
5.沙田Kiztopia － Bell Cafe
著名新加坡親子品牌Kiztopia近年在香港開設分店，當中沙田新城市廣場旗艦店面積達12000呎，設有cafe售賣小食、雪糕及飲品。旗艦店以8個Kiztopia原創角色為主題，設有各種遊樂設施，包括兩層樓高滑梯、巨型波波池、創意角色扮演、多個具有挑戰性的障礙設施及彈床等等。Kiztopia不時推出小店長活動，小朋友可充當Kiztopia小店長，負責沖飲品等店長職責，培養小朋友負責任意識之餘，對小朋友更是神奇體驗。Kiztopia推出不同優惠吸客，優惠包括即日起購買全年通行證可額外獲贈2小時門票，多買一套更享有7折優惠。
地址: New Town Plaza 新城市廣場 LB08-09
營業時間:星期一至日10am-8pm