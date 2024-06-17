親子好去處｜維港海濱發展20年慶祝活動 「玩轉海濱水上派對」推七款期間限定水上活動體驗

維港兩岸近年成為文娛康樂的聚集地、市民放鬆歡聚的好去處。為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會將於6月展開一系列活動，向各界介紹海濱發展的理念和里程碑，並藉此慶祝香港回歸祖國27周年，呈獻海濱玩樂體驗與眾同樂。活動費用全免。「海濱流動展覽車」一連三個周末走訪港九新界不同的海濱場地，分享「海濱小知識」，大家參觀展覧後可參加有獎問答遊戲；另外6月尾於灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行的「玩轉海濱水上派對」推出七款「期間限定」水上活動，歡迎市民齊來參與，感受更多元化、更具活力的海濱空間。

6 月 15 日開展「海濱流動展覽車」快閃玩遊戲派禮物 認識海濱發展 20 年

由6月15日起連續三個周末，「海濱流動展覽車」將快閃港九新界海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程，並以精彩短片展示海濱發展點滴。參觀者更可參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊*，只要在指定時段完成小任務，即可現場獲贈免費雪糕、曲奇或小禮品*，6月22日起同場還有維港海景階梯打卡裝置*！（*每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。）

不日登場！灣仔「水上運動及康樂主題區」水上活動中心

香港遊樂場協會（遊協）將於灣仔「水上運動及康樂主題區」營運水上活動中心，除了現有鴨仔船外，將引入更多不同種類的水上活動，以創新的方法提供多元的活動及培訓，教育公眾水上安全和促進社區健康，令水上活動在維港得以持續發展。今次的「玩轉海濱水上派對」可說是為即將開設的水上活動中心進行熱身預演！