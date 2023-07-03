親子好去處│荃灣Happy Theory室內遊樂場體驗門票買一送一 2大2小只需$55/位

Happy Theory Playhouse兒童室內遊樂場佔地3,000呎，適合6個月嬰兒至9歲小朋友。場內設施及器材包括無線上網服務、全場地矽膠軟墊、半高空透明爬行通道、兒童彈床、木沙粒池、開放式滑梯、管道滑梯、嬰兒滑梯及平衡木、攀石牆及海綿池、白色繩網、小型波波池、英國Le toy van木制廚房及超市玩具、三層公仔屋。暑假期間，為了讓更多小朋友可以到場體驗，更特設門票買一送一優惠，入場費更低至$55一位。

將幼兒心理學元素與遊樂場設施結 合

荃灣Happy Theory室內遊樂場創辦人巧妙地把幼兒心理學元素和遊樂場設施結合，例如半高空透明爬行通道，幼兒面對高空有機會產生恐懼的感覺，所以幼兒會觀察照顧者的表情，例如微笑、擔心，從而決定下一步的行動，可以測試幼兒與主要照顧者的依附關係和安全感。周末更有註冊幼稚園老師註場，在幼兒玩樂期間可以和家長交流育兒心得。如果需要幼稚園老師或外籍老師陪玩或在playhouse上課，可以考慮加購一對一課程。Happy Theory 可以盡情玩樂之外，還可以與幼稚園老師一同上堂學習，上堂的內容非常豐富，除了中英數學術加強班之外，還有日本和諧粉彩、slime的工作坊，給小朋友發揮無限創意。除此之外，亦提供party包場服務，可以舉辦生日會或者慶祝活動。