親子好去處│荔枝角Wonder Valley暢玩六大玩樂區域 入場門票買1送1 2大2小任玩2小時 只需$55/位

Playroom場內有多個主題區域，有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、火箭造型旋轉木馬、 波波池滑梯、沙池等等，假日一家人帶小朋友去放電一流！遍地海洋球的夢幻童話區設有滑梯及攀爬管道供小朋友穿梭遊玩，色彩搭配繽紛且夢幻。

六大玩樂區 域

夢幻小鎮位於場內中心位置設有街道佈置，提供多架人力車供小朋友駕駛，街道場景豐富，恍如置身小小世界。小鎮内也設有積木滑梯以及神奇海洋球管道小鎮供小朋友玩樂。

冰雪區設有2條標準的地板冰壺短賽道供一眾好者一決高下。更設多位教練，可帶領小朋友學習這項新式運動，與此同時也幫助小朋友鍛煉身體協調以及提升團隊合作的能力。

海盜船區此區域以海盜船爲主題，讓少朋友可以扮演小海盜攀爬穿梭於縱橫交錯的通道以及多條滑梯。

幼兒專區内設有專為幼兒設立的小型爬行管道及滑梯供幼兒玩樂，此外更設有火箭造型的旋轉木馬玩樂打卡兩不誤。

多元區域設有高兩米的攀石墻，最適合小朋友體驗攀石的樂趣，力量與汗水的碰撞鍛煉小朋友突破界限勇往直前的能力。此外色彩繽紛的沙池相信也是小朋友最喜愛的區域之一，配以多款玩具一嘗淘沙樂趣。另外還有火箭造型的旋轉木馬，一旋轉穿梭宇宙啦！