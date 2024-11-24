親子好去處｜葛量洪號滅火輪展覽館同樂日 滅火輪噴水表演/攤位遊戲 免費入場任玩

葛量洪號滅火輪於香港建造，1952年投入服務後，參與無數船上及沿岸火警的撲救，例如撲滅珍寶海鮮舫大火等。滅火輪退役後被改建為展覽館，開放予市民參觀。葛量洪號滅火輪展覽館將於11月30日舉辦同樂日，有不少精彩節目包括滅火輪噴水表演等，絕對適合一家大細到場參觀，讓小朋友了解香港海上消防歷史及文物，學習消防知識。

葛量洪號滅火輪展覽館同樂日｜活動焦點

葛量洪號滅火輪展覽館同樂日有豐富活動，當中最受關注屬滅火輪噴水表演，相信能吸引不少人駐足欣賞。另外當日亦有一系列活動，當中包括：

1. 滅火輪的大腦：工作人員會帶領參觀者走進滅火輪核心操作室參觀。

2. 滅火小英雄：小朋友可與消防員合照，留下紀念。

3. 不同攤位遊戲及工作坊。

4.消防裝備知多D：專人講解不同消防設備。

5. 救火英雄話當年－滅火輪的故事：由已退休的消防員介紹滅火輪的故事，讓參觀者認識舊時代的滅火故事。

6. 滅火輪噴水表演：下午約2點會有精彩滅火輪噴水表演。

7. 「 非凡毛孩」- 火警調查犬示範。