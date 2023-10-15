親子好去處｜葵興WeMoment Wonderland獨家半價 全港唯一Vivi公主城堡主題 2小時任玩門票人均$38/位

WeMoment Wonderland位於葵興佔地4500呎，是全港唯一一個配以Vivi公主城堡為設計主題，專為0至6歲小朋友而設，結合了現代設計和童話元素，打造出一個充滿想像力和冒險精神的兒童遊樂世界。

以 Vivi 公主城堡為主題 有多個遊戲區

場地以Vivi公主城堡為主題，除了多個打卡位供小朋友同大人拍照留念外，更設有豐富的遊樂設施，除了有最受小朋友歡迎的大型波波池及吸球機外，更有多個遊戲區，包括體感挑戰遊戲、秘密廚房、兩層高探索迷宮、親子滑梯、鞦韆等，打卡和玩耍體驗都非常適合。場內最吸晴莫過於中庭設有透明玻璃沙池，除了空間較大，設計時尚十足外，場內更分別設有獨立嬰幼男女洗手間及專為媽媽而設的舒適育嬰室，照顧媽媽們的需要。