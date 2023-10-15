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生活
2023-10-15 18:39:05

親子好去處｜葵興WeMoment Wonderland獨家半價 全港唯一Vivi公主城堡主題 2小時任玩門票人均$38/位

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親子好去處｜葵興WeMoment Wonderland獨家半價 全港唯一Vivi公主城堡主題 2小時任玩門票人均$38/位

親子好去處｜葵興WeMoment Wonderland獨家半價 全港唯一Vivi公主城堡主題 2小時任玩門票人均$38/位

WeMoment Wonderland位於葵興佔地4500呎，是全港唯一一個配以Vivi公主城堡為設計主題，專為06歲小朋友而設，結合了現代設計和童話元素，打造出一個充滿想像力和冒險精神的兒童遊樂世界。

Vivi公主城堡為主題 有多個遊戲區

場地以Vivi公主城堡為主題，除了多個打卡位供小朋友同大人拍照留念外，更設有豐富的遊樂設施，除了有最受小朋友歡迎的大型波波池及吸球機外，更有多個遊戲區，包括體感挑戰遊戲、秘密廚房、兩層高探索迷宮、親子滑梯、鞦韆等，打卡和玩耍體驗都非常適合。場內最吸晴莫過於中庭設有透明玻璃沙池，除了空間較大，設計時尚十足外，場內更分別設有獨立嬰幼男女洗手間及專為媽媽而設的舒適育嬰室，照顧媽媽們的需要。

Vivi公主的私人沙灘 Vivi公主的秘密廚房 Vivi公主城堡室內遊戲場 城堡通道 探索迷宮 超級市場商店 儲物櫃及換鞋區 嬰幼車區

101615:00KKday獨家快閃限量搶｜半價】WeMoment Wonderland 2 小時門票（一成人一小童）

KKday優惠：星期一至五10:00/ 17:30入場HK$75/組，11小體驗 平均 HK$37.5/位（原價 HK$150/組）

12:30/ 15:00 入場 HK$90/組，1 1小體驗 平均HK$45/位（原價HK$180/組）

101615:00KKday獨家快閃限量搶｜加送一位大人】WeMoment Wonderland 2小時門票

KKday優惠：10:00入場HK$200/組，21小體驗 平均HK$66.7/位（原價 HK$280/組）

12:30入場HK$240/組，21小體驗 平均 HK$66.7/位（原價 HK$320/

優惠網址

優惠詳情：

優惠期 (預訂期)2023101615:00102218:00

使用日期：20231017日至1130日（逢星期一休息）

地址：葵興葵秀路11-15號蘇濤工商中心19

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