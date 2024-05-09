親子好去處｜藝術家X科學家跨界協作「創意交匯：科藝之橋」免費展覽+互動工作坊

科學與藝術雖為不同領域，但背後的創意思維卻是互通的。誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）將於5月18至19日（六至日）於上環文娛中心與公眾分享「創意交匯：科藝之橋」實踐研習計劃的成果，兩位藝術家朱卓慧和朱曉芳與及一位科學家邵志遷，以基因DNA為主題激發想像，透過「藝．基因」展覽向公眾展示他們跨界別協作的創作成果。展覽另設免費互動工作坊，帶領對科學與藝術有興趣的大人和兒童，了解藝術家及科學家創作背後的思考過程，並製作屬於自己的基因作品。

促進創意學習

「創意交匯：科藝之橋」是一個以實踐研習為基礎的項目，來自藝術、科學、學術研究等各個領域的持份者濟濟一堂，建立聯繫，為專業人士和公眾之間搭起橋樑，探索創造機會，並為促進創意學習尋找新角度和提供新資訊。是次免費展覽「藝．基因」中，藝術家朱卓慧和朱曉芳及科學家邵志遷將展出啟發自此次跨界協作的作品。科學家邵志遷平時在實驗室和電腦研究基因，這次將以突破性的個人手法呈現DNA模型，務求開拓觀眾想像空間。藝術家朱曉芳在計劃中發現DNA的複製過程與音樂創作中的重覆和變化處理手法非常相似，將以音樂及影像投影敍述她從 DNA 中獲得的靈感。藝術家朱卓慧將從DNA的結構發想，塑造抽象的動態雕塑，配合鏡面裝置及燈光，在展覽中呈現與別不同的效果。