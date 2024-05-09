親子好去處｜融合傳統與文化 青衣戲棚「天后寶誕」開鑼！

繼早前由政府舉辦的「葵青戲棚」完美落幕後，壓軸迎來有一連五天的青衣戲棚「天后寶誕」於即日起至5月12日在青衣青綠街球場舉行。這個具有悠久歷史和文化價值的活動將再度吸引來自各區的市民踏足其中。以傳統為主題的「天后寶誕」將呈獻精彩的舞獅表演和著名粵劇老倌的精湛演出，讓市民深入體驗粵劇文化的魅力。

青衣戲棚「天后寶誕」將設有多達40個乾濕攤檔，包括各種傳統和受歡迎的打卡小食攤位，除了有懷舊糖果攤檔提供各式傳統小食如糖吹波波、懷舊糖蔥餅、龍鬚糖、麥芽餅、叮叮糖等，亦有特式小食包括玉子燒、貓手型肉掌燒、孜然牛油燒澳洲淡水藍龍蝦等。當中更有以榴槤為主題的「Durian King」，提供各款榴槤之王「貓山王」美食包括榴槤泡芙、榴槤泡芙豬肉丸、榴槤Pizza及榴槤果蓉等，各款創意美食創造出獨特的滋味和體驗。另有多款特式飲品包括冰鎮原隻西瓜汁、各式手工啤酒等為大家消暑解渴，更設有多個青衣原居民海味乾貨攤，呈現香港傳統行業的特色，充滿懷舊氛圍。

傳統「花炮會」活動

活動除了融合傳統和現代元素，另一亮點就是舞獅表演。為了保留「天后寶誕」傳統，於5月10日（正誕）將舉行傳統「花炮會」活動，更有多達40隊舞龍舞獅隊表演助慶，以及上演精湛粵劇神功戲。享受各種美食的同時，各參觀者將能夠在這個獨特的場地中感受到傳統文化的魅力，並與家人和朋友共度美好時光。

青衣戲棚「天后寶誕」不僅能體驗香港地道美食，也是對於傳統文化感興趣的人來說的絕佳活動選擇，同樣是一家大小的假日好去處。一同沉浸在這個充滿歷史傳承的盛會中，共同體驗香港獨特的文化魅力。