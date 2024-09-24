親子好去處｜西沙辦世界運動會巡迴賽嘉年華 現場體驗劍擊板網球 75隻熊貓坐鎮

在10月11日至13日，西沙GO PARK舉行世界運動會巡迴賽嘉年華，以慶祝世界運動會香港巡迴賽在港舉辦。期間主辦單位安排豐富活動如多個運動遊戲攤位、劍擊及板網球體驗，期望提升大眾對運動的關注度。現場更特設「熊貓世界」，有2米高大熊貓及74隻熊貓BB坐鎮，為運動員及各位運動愛好者打打氣！嘉年華門票現於網上免費派發，歡迎各位一邊參與嘉年華，一邊為運動員打氣。

為慶祝中央政府向香港贈送的一對大熊貓和港產龍鳳胎熊貓BB，西沙GO PARK將嘉年華化身為「熊貓世界」，展出75隻環保藝術熊貓。主辦單位邀請本地藝術家安泰On Tai聯同8間學校及SEN學生，以回收的膠樽及廢紙製作75隻藝術熊貓，其中一隻熊貓更高2米。每隻熊貓以不同香港文化及運動造型亮相，不但可愛得令大家不斷按下相機快門之外，更加令大眾關注香港舉辦世界運動會巡迴賽的訊息。

豐富活動盡在嘉年華

嘉年華與不同組織合作，期望讓到訪者有多元化娛樂體驗。當中包括，攀石及劍擊體驗學堂、由阿仙奴(香港)足球學校舉辦的足球課程及板網球等新興運動課程等。屆時大人細路都可以參加不同運動體驗，認識及了解相關運動。

現場更安排世運會巡迴賽香港站資格賽的三項運動賽事的運動員作表演賽，包括啦啦操、武術及自由輪滑，讓大眾近距離欣賞項目，加深對運動的認識。

多個本地及內地品牌提供特色美食及飲品，大家玩完打完卡都可以醫吓肚。