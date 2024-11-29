親子好去處︱西沙GO Park推Adventure Explorers Camp 玩盡匹克球/板網球/劍擊/室外攀石 度過運動健康冬日

今個冬天，家長與其選擇躲在被竇不出門，不如鼓勵小朋友做運動，於冬日繼續保持身體健康。西沙Go Park12月舉辦Adventure Explorers Camp，活動包括匹克球、板網球、劍擊、室外攀石、棍網球及足球體驗，適合6至13歲小朋友參加，發掘他們體育潛能。運動營同時提供由專業營養師設計的午膳，讓小朋友有足夠能量參加精彩活動。

西沙Go Park12月舉辦Adventure Explorers Camp。

Adventure Explorers Camp聯同多個專業及高質素師資的體育總會及知名體育機構，包括The One Pickleball Academy 、The One Padel Academy及香港劍擊學校提供匹克球、板網球、劍擊、室外攀石、棍網球及足球的體驗，讓參加者在專業教練的輔助下，體驗各種運動的樂趣，發掘體育潛能。

西沙Go Park12月舉辦Adventure Explorers Camp。

運動過後，小朋友必定感到肚餓。運動營同時包含午餐，讓家長毋須煩惱小朋友午膳選擇。午餐由專業營養師設計，能補充小朋友能量及營養，健康美味，讓他們能迎接下午活動。

午膳時間後，小朋友將會參加探索家工作坊。工作坊每天有不同的團隊遊戲和創意DIY活動，培養他們的團隊合作及創意，有助全面成長。參加指定日期的運動營更能出外探索大自然，在塔門草地上放風箏或到大坑墩欣賞今年最後一個日落，絕對成為小朋友難忘的體驗。

活動詳情:

日期：12月23、24、27、30、31日；2025年1月2、3日

費用：$1,150/日（最少選擇一日，多於一天最高可享8折優惠）

年齡：6-13歲（分兩組：6-10歲、11-13歲）



報名可填寫Google Form。如有任何問題，請電郵至 [email protected] 或Whatsapp至 9133 0596 (每日10am-6pm) 與GO PARK Sports聯絡。