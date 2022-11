親子好去處│誇啦啦15週年 以一條線說故事 多維學習啟發創意思維

digiAFTEC® Serendip 「妙在巧遇」單元一:點線漫步 Take a Line for a Walk

展覽以花果園為設計概念,帶大家互動體驗創意思維。設近4米高創意生命樹,分為三大園景主題區:「從文本到舞臺」Page to Stage、「由思索到體驗」Thinking to Being 及「邁向『人人文藝經社科』」SHAPE to Come,透過舞台劇照、活動照片,以及語音導賞與學習之旅,和大眾一一細數誇啦啦藝術集匯多年來12個碩果纍纍或含苞待放的標誌性精采項目。