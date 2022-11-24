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生活
2022-11-24 18:13:44

親子好去處│誇啦啦15週年 以一條線說故事 多維學習啟發創意思維

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誇啦啦「妙在巧遇」點線相線，令小朋友快樂連繫創意學習。

誇啦啦「妙在巧遇」點線相線，令小朋友快樂連繫創意學習。

一向致力以藝術融入教育的方法鼓勵香港學生創意學習的本地劇團誇啦啦藝術集匯（誇啦 啦），為慶祝成立15週年，推出digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」線上線下計劃。計劃分為兩個單元，結合網上教學影片和實體工作坊。單元一以「點線漫步」Take a Line for a Walk為主題，巧妙地運用一條線作牽引，向大家展示線條創造藝術，並創造了我們的世界，呈現藝術其實就近在我們左右。

工作坊訓練觀察力和想像力

計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，形象化地解構抽象的創意思維。首節剖析求知慾、反覆練習、觀點和想像等四大法則，再以乘巴士觀察街景、道路、標誌和建築物等微小細節開始，訓練觀察力和想像力，為日常事物注入不同觀點和新視角。計劃實體工作坊部分於 1226日及27日在上環文娛中心舉行，涵蓋戲劇、視覺藝術、舞蹈及建築等主題，門票即日起在城市售票網公開發售，購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個。優惠期內凡於香港文化中心DNA STORE Cultural購買@ 2022誇啦啦藝術集匯有限公司（註冊慈善團體）版權所有 digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」手工舞台黑盒套裝，即可享 digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」實體工作坊正價門票8折優惠。

digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」單元一：點線漫步 Take a Line for a Walk

網上內容(6)

實體工作

日期：20221226

主題：戲劇及視覺藝

20221227

主題：舞蹈及建

14:30-16:30

點：上環文娛中

票：正價：$300/場 (優惠1：凡購買4張門票或以上，正價門票可享9折優惠；優惠2：於香港文化中心DNA STORE Cultural購買digiAFTEC®「青少年劇場 入門指南」手工舞台黑盒套裝，即可享digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」實體工作坊正價門票8折優惠。)

優惠價：$200/ (適用於全日制學生、殘疾人士及看護人、六十歲或以上長者及綜合社會保障@ 2022誇啦啦藝術集匯有限公司（註冊慈善團體）版權所有援助受惠人士)

門票公開發售日期：即日開

購票方法城市售票

計劃結合網上教學影片和實體工作坊，分為兩個單元。計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，以「創意七巧板」、視覺藝術、相片、建築、舞蹈和劇場演出，形象化地解構抽象的創意思維和鍛鍊認知力，助我們了解線條對於視覺藝術以至表演藝術的重要性。購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個(價值$120)，計劃適合8歲或以上親子、青少年及成人參加。 計劃結合網上教學影片和實體工作坊，分為兩個單元。計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，以「創意七巧板」、視覺藝術、相片、建築、舞蹈和劇場演出，形象化地解構抽象的創意思維和鍛鍊認知力，助我們了解線條對於視覺藝術以至表演藝術的重要性。購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個(價值$120)，計劃適合8歲或以上親子、青少年及成人參加。 計劃結合網上教學影片和實體工作坊，分為兩個單元。計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，以「創意七巧板」、視覺藝術、相片、建築、舞蹈和劇場演出，形象化地解構抽象的創意思維和鍛鍊認知力，助我們了解線條對於視覺藝術以至表演藝術的重要性。購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個(價值$120)，計劃適合8歲或以上親子、青少年及成人參加。 計劃結合網上教學影片和實體工作坊，分為兩個單元。計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，以「創意七巧板」、視覺藝術、相片、建築、舞蹈和劇場演出，形象化地解構抽象的創意思維和鍛鍊認知力，助我們了解線條對於視覺藝術以至表演藝術的重要性。購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個(價值$120)，計劃適合8歲或以上親子、青少年及成人參加。

精采活動陸續有來

誇啦啦陸續送上更多精采活動，包括誇啦啦15週年展「苗圃、花園和果林」及Performa-logue表演/對話、全港首創digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」網上學習平台，以及「從文本到舞臺®」計劃系列《獵金追兇》舞台劇，藉以擴闊學界和合作夥伴對藝術教育的視野，啟發青少年和家長把創意思維活學活用到人生旅程中，透過藝術改變人生

誇啦啦15週年展「苗圃、花園和果林」

日期：20221210日至20

時間：9:00 - 23:00

地點：香港文化中心地下大堂

詳情：https://15.aftec.hk

節目查詢：2520 1716

費用：免費

展覽以花果園為設計概念，帶大家互動體驗創意思維。設近4米高創意生命樹，分為三大園景主題區：「從文本到舞臺」Page to Stage、「由思索到體驗」Thinking to Being 及「邁向『人人文藝經社科』」SHAPE to Come，透過舞台劇照、活動照片，以及語音導賞與學習之旅，和大眾一一細數誇啦啦藝術集匯多年來12個碩果纍纍或含苞待放的標誌性精采項目。

展覽以花果園為設計概念，帶大家互動體驗創意思維。設近4米高創意生命樹，分為三大園景主題區：「從文本到舞臺」Page to Stage、「由思索到體驗」Thinking to Being 及「邁向『人人文藝經社科』」SHAPE to Come，透過舞台劇照、活動照片，以及語音導賞與學習之旅，和大眾一一細數誇啦啦藝術集匯多年來12個碩果纍纍或含苞待放的標誌性精采項目。

《創造之腦》The Creative Brain 紀錄片放映及工作坊

日期：20221211 (星期日)

時間：14:30- 16:30

地點：香港科學館演講廳

費用：免費

登記方法：www.art-mate.net

登記日期：即日開始

播映由美國神經生物學家Dr David Eagleman製作的《創造之腦》The Creative Brain紀錄片及進行工作坊，深入探討各創意領域的知名專業人士，或來自不同行業和背景的人，都潛藏著藝術才能，讓大家認識到創意無處不在，且和生活息息相關。

播映由美國神經生物學家Dr David Eagleman製作的《創造之腦》The Creative Brain紀錄片及進行工作坊，深入探討各創意領域的知名專業人士，或來自不同行業和背景的人，都潛藏著藝術才能，讓大家認識到創意無處不在，且和生活息息相關。

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