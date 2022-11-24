親子好去處│誇啦啦15週年 以一條線說故事 多維學習啟發創意思維

一向致力以藝術融入教育的方法鼓勵香港學生創意學習的本地劇團誇啦啦藝術集匯（誇啦 啦），為慶祝成立15週年，推出digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」線上線下計劃。計劃分為兩個單元，結合網上教學影片和實體工作坊。單元一以「點線漫步」Take a Line for a Walk為主題，巧妙地運用一條線作牽引，向大家展示線條創造藝術，並創造了我們的世界，呈現藝術其實就近在我們左右。

工作坊訓練觀察力和想像力

計劃由一條線描繪一個波斯古老民間傳說《Serendip的三位王子》開始，形象化地解構抽象的創意思維。首節剖析求知慾、反覆練習、觀點和想像等四大法則，再以乘巴士觀察街景、道路、標誌和建築物等微小細節開始，訓練觀察力和想像力，為日常事物注入不同觀點和新視角。計劃實體工作坊部分於 12月26日及27日在上環文娛中心舉行，涵蓋戲劇、視覺藝術、舞蹈及建築等主題，門票即日起在城市售票網公開發售，購買工作坊門票可免費獲贈網上內容及智趣袋乙個。優惠期內凡於香港文化中心DNA STORE Cultural購買@ 2022誇啦啦藝術集匯有限公司（註冊慈善團體）版權所有 digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」手工舞台黑盒套裝，即可享 digiAFTEC® Serendip「妙在巧遇」實體工作坊正價門票8折優惠。