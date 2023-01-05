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生活
2023-01-05 19:00:19

親子好去處│誠品生活太古店七週年慶 親子限定新春工作坊

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誠品生活太古店七週年慶，舉辦單日限定親子工作坊。

誠品生活太古店七週年慶，舉辦單日限定親子工作坊。

子女周六、日放假時，父母都苦惱要帶孩子都那裡玩耍，才可以讓小朋友過上既快樂又有意義的一天。不如家長試試參加誠品今次舉辦的三個親子工作坊，包括藝術、製作新年作品及說故事的活動，必定能夠給予親子不同的樂趣及體驗。

Platform Art Jamming Studio──Spin Art

簡介：Spin Art旋轉畫是運用轉盤旋轉的離心力，以動力將顏料在畫板上放射性流動。過程中可以選擇喜歡的顏色配搭，創造不同的線條形狀，製作獨一無二的Spin Art作品。

場次：1/7（六）11:00-18:50（共14場）

地點：太古店1/F L115

收費：HKD250（原價HKD320）另送試堂一次

活動連結：https://bit.ly/3CsmXoK

Platform Art Jamming Studio──Spin Art Platform Art Jamming Studio──Spin Art

Dodo Artroom──兔年黏土x塗鴉 福兔工作坊（親子班）

簡介：兔年將至，親手製作兔仔形狀的黏土儲錢罐，不僅能再手作中體驗成就感，更能激發儲錢的好習慣！本工作坊更寓教於樂：透過黏土及塗鴉創作，Dodo Artroom的導師將以TECO四大學習宗旨引導學生多角度思考創作，非常歡迎爸爸媽媽一同參與，從旁取經，回到家後亦可用相同方式激發孩童創意！

贊助機構：Cream + Sprinkle

活動導師：Vanessa Au

場次：1/7（六）17:00-18:30

地點：G/F閱讀桌

收費：HKD248/兒童（成人同行，HKD50/成人）

(**隨堂附送：Cream + Sprinkle COCOA CUP換領券一張 價值HKD60)

報名：Whatsapp 53955399

*名額有限，額滿即止

*活動受條款受細則約束，誠品書店及Dodo Art Room

保留更改活動時間及最終決定的權利

 

Dodo Artroom──兔年黏土x塗鴉 福兔工作坊（親子班） 隨堂附送：Cream + Sprinkle COCOA CUP換領券一張 價值HKD60

雨田出版社X誠品書店「一起冒險尋樂趣」故事活動

簡介：《一起去冒險》故事是講述一隻活潑小花貓，生活環境突然改變，由初時感到恐懼，至後來好奇地外出冒險，因而發現很多美好的事物，體驗了不一樣的樂趣。雨田希望藉着這小故事，激發小朋友勇於接受不同情景的挑戰，從適應新情景的過程中，長知識、增體驗！

故事活動由富專業演藝經驗的故事姐姐主持，又講故事，又有互動小劇場，教導小朋友扮角色，盡情表達。還有富啟發性的遊戲與手工，延續閱讀樂趣。參加活動的小朋友更會獲贈精美貼紙乙張。

日期：1/7（六）14:30-15:30

地點：1/F 兒童館

對象：38歲小朋友

參與方式：免費參與

 

雨田出版社X誠品書店「一起冒險尋樂趣」故事活動

雨田出版社X誠品書店「一起冒險尋樂趣」故事活動

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