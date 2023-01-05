親子好去處│誠品生活太古店七週年慶 親子限定新春工作坊

子女周六、日放假時，父母都苦惱要帶孩子都那裡玩耍，才可以讓小朋友過上既快樂又有意義的一天。不如家長試試參加誠品今次舉辦的三個親子工作坊，包括藝術、製作新年作品及說故事的活動，必定能夠給予親子不同的樂趣及體驗。

Platform Art Jamming Studio ── Spin Art

簡介：Spin Art旋轉畫是運用轉盤旋轉的離心力，以動力將顏料在畫板上放射性流動。過程中可以選擇喜歡的顏色配搭，創造不同的線條形狀，製作獨一無二的Spin Art作品。

場次：1/7（六）11:00-18:50（共14場）

地點：太古店1/F L115

收費：HKD250（原價HKD320）另送試堂一次

活動連結：https://bit.ly/3CsmXoK