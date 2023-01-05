親子好去處│誠品生活太古店七週年慶 親子限定新春工作坊

子女周六、日放假時，父母都苦惱要帶孩子都那裡玩耍，才可以讓小朋友過上既快樂又有意義的一天。不如家長試試參加誠品今次舉辦的三個親子工作坊，包括藝術、製作新年作品及說故事的活動，必定能夠給予親子不同的樂趣及體驗。
Platform Art Jamming Studio──Spin Art
簡介：Spin Art旋轉畫是運用轉盤旋轉的離心力，以動力將顏料在畫板上放射性流動。過程中可以選擇喜歡的顏色配搭，創造不同的線條形狀，製作獨一無二的Spin Art作品。
場次：1/7（六）11:00-18:50（共14場）
地點：太古店1/F L115
收費：HKD250（原價HKD320）另送試堂一次
Dodo Artroom──兔年黏土x塗鴉 福兔工作坊（親子班）
簡介：兔年將至，親手製作兔仔形狀的黏土儲錢罐，不僅能再手作中體驗成就感，更能激發儲錢的好習慣！本工作坊更寓教於樂：透過黏土及塗鴉創作，Dodo Artroom的導師將以TECO四大學習宗旨引導學生多角度思考創作，非常歡迎爸爸媽媽一同參與，從旁取經，回到家後亦可用相同方式激發孩童創意！
贊助機構：Cream + Sprinkle
活動導師：Vanessa Au
場次：1/7（六）17:00-18:30
地點：G/F閱讀桌
收費：HKD248/兒童（成人同行，HKD50/成人）
(**隨堂附送：Cream + Sprinkle COCOA CUP換領券一張 價值HKD60)
報名：Whatsapp 53955399
*名額有限，額滿即止
*活動受條款受細則約束，誠品書店及Dodo Art Room
保留更改活動時間及最終決定的權利
雨田出版社X誠品書店「一起冒險尋樂趣」故事活動
簡介：《一起去冒險》故事是講述一隻活潑小花貓，生活環境突然改變，由初時感到恐懼，至後來好奇地外出冒險，因而發現很多美好的事物，體驗了不一樣的樂趣。雨田希望藉着這小故事，激發小朋友勇於接受不同情景的挑戰，從適應新情景的過程中，長知識、增體驗！
故事活動由富專業演藝經驗的故事姐姐主持，又講故事，又有互動小劇場，教導小朋友扮角色，盡情表達。還有富啟發性的遊戲與手工，延續閱讀樂趣。參加活動的小朋友更會獲贈精美貼紙乙張。
日期：1/7（六）14:30-15:30
地點：1/F 兒童館
對象：3至8歲小朋友
參與方式：免費參與