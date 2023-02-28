親子好去處│誠品舉辦免費故事工作坊

故事工作坊可以培養小朋友閱讀興趣，讓他們有愛上閱讀的習慣。更能增加孩子詞彙量，提升語言精細程度，並拓展他們的視野，以及建立更親密的親子關係。
【故事坊】與H.Y老師一起玩聲音遊戲、色彩派對故事坊
主題一：《點點玩聲音》
簡介：如果手是最好的畫筆，嘴巴就是最好的樂器。將點點們化身為有趣的聲音，邀請小朋友一起照著文字指示「喔！」「啊！」和「哇嗚！」，一同創造好玩的聲音魔法，發現聲音的樂趣。
時間：3/5（日）16:30 – 17:30銅鑼灣利園2期3/F感官故事館
主題二：《彩色點點》
簡介：閉上眼睛，色彩派對快將開始了！邀請小朋友伸出神奇的魔術手，於書頁上觸摸、塗抹，讓書頁注入生命，瞬間產生變化，體驗色彩巧妙的變化與無限可能，盡情享受一場色彩派對。
時間：3/12（日）16:30 – 17:30銅鑼灣利園2期3/F感官故事館
故事老師：H.Y老師
【說故事工作坊】小魯姊姊說故事
簡介：《夢銀行：好夢糖或惡夢糖》著重於描述孩子做惡夢時的痛苦難耐，並藉由同樣害怕惡夢的貝貝，引導孩子幫助他人、同理心與陪伴的重要性……
日期：3/11（六）
時間：15:00 – 15:30
地點：奧運店 兒童館
主辦：小魯文化
故事老師：Maggie老師
【說故事工作坊】雨田出版社 X 誠品書店「麻鷹捉雞仔？」
簡介：吱吱吱……在小雞兄弟各不相讓，爭食小蟲的當下，大麻鷹從高空飛臨而下！危險呀！小雞快跑！牠們會否被麻鷹捉着？
故事以繪本《麻鷹山》為題材，講述小鷹為了在美好的麻鷹山居住，需要通過山上麻鷹的指定考驗，就是透過欺凌其他雀鳥，來獲取以強者自居的眾麻鷹認同。本性善良的小鷹，最後如何抉擇？
故事姐姐在活動內講故事，與小朋友玩互動遊戲，更會讓小朋友認識一些香港常見的雀鳥，既有趣味又益智。參與活動的小朋友會獲贈精美貼紙及明信片，歡迎親子參加。
場次一：3/11（六）15:00 – 16:00太古店1/F 兒童館
場次二：3/18（六）16:00 – 17:00荃灣店兒童館
主辦：雨田出版社
故事老師：祖祖姐姐