親子好去處│誠品舉辦免費故事工作坊

故事工作坊可以培養小朋友閱讀興趣，讓他們有愛上閱讀的習慣。更能增加孩子詞彙量，提升語言精細程度，並拓展他們的視野，以及建立更親密的親子關係。

【故事坊】與 H.Y 老師一起玩聲音遊戲、色彩派對故事坊

主題一：《點點玩聲音》

簡介：如果手是最好的畫筆，嘴巴就是最好的樂器。將點點們化身為有趣的聲音，邀請小朋友一起照著文字指示「喔！」「啊！」和「哇嗚！」，一同創造好玩的聲音魔法，發現聲音的樂趣。

時間：3/5（日）16:30 – 17:30銅鑼灣利園2期3/F感官故事館

主題二：《彩色點點》

簡介：閉上眼睛，色彩派對快將開始了！邀請小朋友伸出神奇的魔術手，於書頁上觸摸、塗抹，讓書頁注入生命，瞬間產生變化，體驗色彩巧妙的變化與無限可能，盡情享受一場色彩派對。

時間：3/12（日）16:30 – 17:30銅鑼灣利園2期3/F感官故事館

故事老師：H.Y老師

(活動連結)