親子好去處｜誠品5大親子活動 讓孩子感受文化氣息

各種親子活動中，與小朋友閱讀圖書最能讓他們充實心靈。誠品將於4月舉辦多個繪本分享會及工作坊，讓親子透過共讀及遊戲，增進關係及感情！

香港誠品兒童館

繪本分享會｜小魯姐姐説故事 —— 《沼澤 100 層樓的家》 沼澤旁的巨大岩石滿月岩掉下來了！勇敢的蝌蚪小渦趕緊游向沼澤深處尋求幫助。跟著小渦一層一層向下探索沼澤世界，每一層樓都有新發現！最終滿月岩能否被搬移？小渦到底是什麼生物？等你來揭曉！ 主辦：小魯文化 日期及時間：14/4(日)16:30 – 17:30 地點：尖沙咀店2F兒童館 講者：小瑜老師 日期及時間：21/4(日)15:00–16:00 地點：太古店1F兒童館 講者：Maggie

繪本分享會｜窺探船貓的心事 讓我們跟《通往大嶼山的慢船上》的作者貓珊一起，放下煩惱，共渡一個春日書店中的下午，聽故事、吹海霧。啟發自一件真貓真事，以香港為背景的繪本，這是一個溫暖的故事，關於人和動物之間的愛，生命之間無私的感情和相依。 日期及時間：6/4(六)16:30 – 17:30 地點：奧運店兒童館 日期及時間：20/4(六)15:00 – 16:00 地點：荃灣店兒童館 講者：貓珊

繪本分享會｜繪本好好「玩」 主要以正向的繪本作主題故事，後配合延伸小手工，讓兒童一起享受互動故事的樂趣，從而讓他們學習及培育正向價值觀。 主辦：恩晴生命成長教室 日期及時間：14/4(日)15:00 – 16:00 地點：尖沙咀店 2F兒童館 日期及時間：28/4(日)15:00 – 16:00 地點：大圍店兒童館

環保工作坊｜綠色魔法工作坊：探索創意與可持續未來 在這個工作坊中，孩子們將學習如何將垃圾轉化為寶藏，為地球創造可持續未來。透過使用環保物料，他們將有機會展現自己的創意，打造心目中理想的大自然。讓我們一起體驗人類與自然界和諧共生的奇妙旅程吧！ 主辦：Faber-Castell 輝栢嘉 日期及時間：7/4(日)16:00 – 17:00、17:30 – 18:30 地點：尖沙咀店2F兒童館 日期及時間：13/4(日) 16:00 – 17:00、17:30 – 18:30 地點：九龍塘店兒童館 講者：陳Sir（Art Playground Academy Of Arts視覺藝術導師） *報名方法：於誠品書店選購任何一件Faber-Castell產品，憑收據即可參加。請保留收據作即場登記之用，每場名額有限，先到先得。