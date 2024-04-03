親子好去處｜誠品5大親子活動 讓孩子感受文化氣息

各種親子活動中，與小朋友閱讀圖書最能讓他們充實心靈。誠品將於4月舉辦多個繪本分享會及工作坊，讓親子透過共讀及遊戲，增進關係及感情！
繪本分享會｜小魯姐姐説故事——《沼澤100層樓的家》
沼澤旁的巨大岩石滿月岩掉下來了！勇敢的蝌蚪小渦趕緊游向沼澤深處尋求幫助。跟著小渦一層一層向下探索沼澤世界，每一層樓都有新發現！最終滿月岩能否被搬移？小渦到底是什麼生物？等你來揭曉！
主辦：小魯文化
日期及時間：14/4(日)16:30 – 17:30
地點：尖沙咀店2F兒童館
講者：小瑜老師
日期及時間：21/4(日)15:00–16:00
地點：太古店1F兒童館
講者：Maggie
繪本分享會｜窺探船貓的心事
讓我們跟《通往大嶼山的慢船上》的作者貓珊一起，放下煩惱，共渡一個春日書店中的下午，聽故事、吹海霧。啟發自一件真貓真事，以香港為背景的繪本，這是一個溫暖的故事，關於人和動物之間的愛，生命之間無私的感情和相依。
日期及時間：6/4(六)16:30 – 17:30
地點：奧運店兒童館
日期及時間：20/4(六)15:00 – 16:00
地點：荃灣店兒童館
講者：貓珊
繪本分享會｜繪本好好「玩」
主要以正向的繪本作主題故事，後配合延伸小手工，讓兒童一起享受互動故事的樂趣，從而讓他們學習及培育正向價值觀。
主辦：恩晴生命成長教室
日期及時間：14/4(日)15:00 – 16:00
地點：尖沙咀店 2F兒童館
日期及時間：28/4(日)15:00 – 16:00
地點：大圍店兒童館
環保工作坊｜綠色魔法工作坊：探索創意與可持續未來
在這個工作坊中，孩子們將學習如何將垃圾轉化為寶藏，為地球創造可持續未來。透過使用環保物料，他們將有機會展現自己的創意，打造心目中理想的大自然。讓我們一起體驗人類與自然界和諧共生的奇妙旅程吧！
主辦：Faber-Castell 輝栢嘉
日期及時間：7/4(日)16:00 – 17:00、17:30 – 18:30
地點：尖沙咀店2F兒童館
日期及時間：13/4(日) 16:00 – 17:00、17:30 – 18:30
地點：九龍塘店兒童館
講者：陳Sir（Art Playground Academy Of Arts視覺藝術導師）
*報名方法：於誠品書店選購任何一件Faber-Castell產品，憑收據即可參加。請保留收據作即場登記之用，每場名額有限，先到先得。
桌遊工作坊｜Curios®齊來玩港鐵遊戲盒
Curios®️夥拍誠品書店推出「齊來玩港鐵遊戲盒」免費體驗活動！MTR Playset港鐵遊戲盒為港鐵官方授權，含多元化趣味遊戲，寓教於樂，當中令小朋友理解香港歷史文化、港鐵交通常識、地區文化小故事、親子桌遊互動。今次活動會帶領大人小朋友一起體會港鐵遊戲盒的有趣之處。
主辦：下午茶媽媽
年齡：5-7歲小朋友(名額有限，先報先得)
7/4(日)15:00 – 15:30、15:45 – 16:15、16:30 – 17:00
地點：太古店1F兒童館
14/4(日)15:00 – 15:30、15:45 – 16:15、16:30 – 17:00
地點：銅鑼灣店8F兒童館
21/4(日)15:00 – 15:30、15:45 – 16:15、16:30 – 17:00
地點：啟德店兒童館
28/4(日)15:00 – 15:30、15:45 – 16:15、16:30 – 17:00
地點：屯門店兒童館
活動導師：Miss Yuki (Curios®️產品設計及專任講師、兒童遊戲體驗指導師)