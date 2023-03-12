親子好去處│超吸睛！天竺鼠車車進駐大樹先生的家 打造夢幻兒童天堂！

紅遍半邊天的天竺鼠車車，再次進駐超人氣親子餐廳──大樹先生的家(荔枝角店)。我們特別規劃了豐富精彩的主題內容，讓孩子從用餐到玩樂，都能和天竺鼠車車一起開心同樂。

爆紅天竺鼠車車放滿親子餐廳各個區域

來自日本的天竺鼠車車，在全球都造成轟動。天竺鼠車車以車子獨有的各式各樣情境為中心，富含療癒、友情、冒險、混亂動作場面，加上天竺鼠黑溜溜的眼睛與圓圓的屁屁、短手短腳的小碎步，不只小朋友喜歡，連大人也都被療癒，所以於2021年一登場即在親子圈爆紅。大樹先生的家還原了天竺鼠車車的舞台場景，讓小朋友們能探索各個區域，發現主角們的身影，捕捉他們的俏皮模樣，讓人停不下來的與牠們打卡拍照。