親子好去處│超吸睛！天竺鼠車車進駐大樹先生的家 打造夢幻兒童天堂！

紅遍半邊天的天竺鼠車車，再次進駐超人氣親子餐廳──大樹先生的家(荔枝角店)。我們特別規劃了豐富精彩的主題內容，讓孩子從用餐到玩樂，都能和天竺鼠車車一起開心同樂。
爆紅天竺鼠車車放滿親子餐廳各個區域
來自日本的天竺鼠車車，在全球都造成轟動。天竺鼠車車以車子獨有的各式各樣情境為中心，富含療癒、友情、冒險、混亂動作場面，加上天竺鼠黑溜溜的眼睛與圓圓的屁屁、短手短腳的小碎步，不只小朋友喜歡，連大人也都被療癒，所以於2021年一登場即在親子圈爆紅。大樹先生的家還原了天竺鼠車車的舞台場景，讓小朋友們能探索各個區域，發現主角們的身影，捕捉他們的俏皮模樣，讓人停不下來的與牠們打卡拍照。
健康天竺鼠車車造型咖哩飯
這次與大樹先生的家合作，最吸睛的首推天竺鼠車車造型兒童餐。將各式健康食材組裝成天竺鼠車車可愛臉龐，搭配主廚用多種蔬菜精心熬煮的醬汁，天竺鼠車車造型咖哩飯兒童餐，讓孩子一口一口吃得有趣又健康。
獨家紀念周邊
餐飲玩樂吸睛，獨家商品更讓粉絲瘋搶。大樹先生與天竺鼠車車聯名款紀念球盒、大樹先生獨家設計的天竺鼠車車紀念周邊，都是這次活動獨有的特別版，外面絕對買不到。
大樹先生的家(荔枝角店)
活動日期：2023年3月13日至2023年6月30日
地址：荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1 樓
電話：3184 0033
消費資訊：
7歲或以上小孩及成人最低消費：平日HKD120/假日HKD150
0-6 歲清潔費：平日HKD99/假日HKD139 (清潔費不折抵消費)
營業時間：
12:00-15:00 中午場
15:30-18:00 下午茶場
18:30-21:30 晚場
(每週二清潔日公休)