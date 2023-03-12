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生活
2023-03-12 21:24:44

親子好去處│超吸睛！天竺鼠車車進駐大樹先生的家 打造夢幻兒童天堂！

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天竺鼠車車於2021年一登場即紅爆親子圈。

天竺鼠車車於2021年一登場即紅爆親子圈。

紅遍半邊天的天竺鼠車車，再次進駐超人氣親子餐廳──大樹先生的家(荔枝角店)。我們特別規劃了豐富精彩的主題內容，讓孩子從用餐到玩樂，都能和天竺鼠車車一起開心同樂。

爆紅天竺鼠車車放滿親子餐廳各個區域

來自日本的天竺鼠車車，在全球都造成轟動。天竺鼠車車以車子獨有的各式各樣情境為中心，富含療癒、友情、冒險、混亂動作場面，加上天竺鼠黑溜溜的眼睛與圓圓的屁屁、短手短腳的小碎步，不只小朋友喜歡，連大人也都被療癒，所以於2021年一登場即在親子圈爆紅大樹先生的家還原了天竺鼠車車的舞台場景，讓小朋友們能探索各個區域，發現主角們的身影，捕捉他們的俏皮模樣，讓人停不下來的與牠們打卡拍照。

天竺鼠車車遍佈大樹先生的家不同區域。 天竺鼠車車遍佈大樹先生的家不同區域。 天竺鼠車車遍佈大樹先生的家不同區域。 天竺鼠車車遍佈大樹先生的家不同區域。 天竺鼠車車遍佈大樹先生的家不同區域。

健康天竺鼠車車造型咖哩飯

這次與大樹先生的家合作，最吸睛的首推天竺鼠車車造型兒童餐。將各式健康食材組裝成天竺鼠車車可愛臉龐，搭配主廚用多種蔬菜精心熬煮的醬汁，天竺鼠車車造型咖哩飯兒童餐，讓孩子一口一口吃得有趣又健康

天竺鼠車車咖哩飯造型可愛又健康美味。 天竺鼠車車咖哩飯造型可愛又健康美味。 天竺鼠車車咖哩飯造型可愛又健康美味。

獨家紀念周邊

餐飲玩樂吸睛，獨家商品更讓粉絲瘋搶。大樹先生與天竺鼠車車聯名款紀念球盒、大樹先生獨家設計的天竺鼠車車紀念周邊，都是這次活動獨有的特別版，外面絕對買不到。

大樹先生的家更特設天竺鼠車車的Face paint。 天竺鼠車車在台北、台中和香港都各有不同設計的周邊。

大樹先生的家(荔枝角店)

活動日期：2023313日至2023630

地址：荔枝角長順街15D2 Place TWO 1

電話：3184 0033

消費資訊：

7歲或以上小孩及成人最低消費：平日HKD120/假日HKD150

0-6 歲清潔費：平日HKD99/假日HKD139 (清潔費不折抵消費)

營業時間：

12:00-15:00 中午場

15:30-18:00 下午茶場

18:30-21:30 晚場

(每週二清潔日公休)

 

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