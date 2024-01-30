親子好去處｜迪士尼「奇妙年年」龍年新春慶典 一家大細來集福！

農曆新年快到，家長都喜歡趁著假期找個好地方一家大細去遊玩，增進親子感情兼享受節慶。香港迪士尼樂園由即日起至2月25日舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，邀請賓客齊齊收集遍布整個樂園的奇妙福氣，迎龍接福！
文：袁雅婷 攝：林靄怡
龍送吉祥 收集福氣驚喜
想要全年龍運當頭，今個農曆新年當然要遊走度假區不同行運點，和一班迪士尼朋友拜年，並接過福氣驚喜，賀龍年行大運！
米奇「褔倒」燈籠
米奇老鼠形狀的大紅燈籠上印上了以米奇圖案設計而成的「褔倒」，還有穿著賀年服裝的米奇及米妮在大紅燈籠旁，喜慶非常，樂園內必到的打卡點！
農曆新年迎春接福
於大年初一起入園慶祝的賓客，入場時可獲贈鋼牙奇奇與大鼻帝帝龍年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，祝願大家利是到手，好運年年有！
全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演
象徵《魔龍王國》的魔龍絲素及其他魔龍的風箏將隨著龍心族公主雷雅於樂園跟大家見面，首次隆重登上奇妙夢想城堡舞台！《花木蘭》的木須龍更將加入慶典，大派祥龍祝福！而穿上賀年新衣的米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲與財神高飛亦將與歌手、舞者一同陸續於舞台亮相，和大家拜拜年、跳跳舞，祝願大家龍飛「喜」舞。
為賓客送上喜慶新年祝福，香港迪士尼團隊與世界級音樂團隊為「米奇喜舞慶龍年」創作全新原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》，和賓客齊齊歡慶龍年。由即日起，賓客更可於全球各大音樂串流平台時刻細味奇妙福氣！
與迪士尼朋友拜年
龍年到，準備好和迪士尼朋友共賀新春！米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝已換上賀年新裝，於美國小鎮大街及夢想花園龍精虎猛地跟賓客拜年賀新歲。
新春許願牆祈許心想事成
踏入龍年，樂園處處充滿濃濃賀年氣息。記得到小鎮廣場中央，於寓意一「燈」龍門的巨型米奇紅燈籠擺設前打卡留念。另外，於樂園內的商店購物淨交易額滿港幣$300，即可免費獲贈米奇與好友或Duffy與好友新春許願卡，讓你於夢想花園內的全新新春許願牆上親手掛上新年心願。
為摯愛親朋送上龍年大禮
龍年「友」禮！記得為家人好友精心挑選多款全新新年限定商品，包括過年必備的全盒、利是封、揮春及賀年掛飾等，令家中福氣滿滿。
另外，於樂園內收集福氣的同時，記得品嘗打卡滿分的Duffy與好友節日泡芙。酒店多間餐廳更準備了用料講究、別具意頭的賀年佳餚，包括雲龍軒的新春龍年賀年晚市套餐、晶荷軒的如意吉祥富貴雞、藝彩廚的海龍皇八運菜撈起，美味又有吉祥意味！
香港迪士尼樂園度假區「奇妙年年」龍年新春慶祝活動
日期：即日起至2月25日