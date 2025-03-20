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生活
2025-03-20 11:00:00

親子好去處｜逾30本地運動員齊集西沙GO PARK 與市民切磋 免費體驗20運動+禮物換領

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親子好去處｜逾30本地運動員齊集西沙GO PARK 與市民切磋 免費體驗20運動+禮物換領
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322日及23日，超過30位香港運動員將會齊集西沙GO PARK與市民切磋互動，分享比賽心得經歷。現場更設超過20種免費運動體驗及紀念品換領，絕對是週末好去處！

市民可與超過30位星級運動員切磋互動。

市民可與超過30位星級運動員切磋互動。

逾30運動員現身

港協暨奧委會香港運動員就業及教育部(HKACED)及港協暨奧委會奧夢成真有限公司攜手合辦「傳承運動 全城築夢」，多位星級運動員，包括何雁詩(哥爾夫) 李皓晴(乒乓)、姚錦成(欖球)、李思穎()、王嘉莉(柔道)、曹星如(拳擊)、張(劍擊)、黃(三鐵)等運動員將現身與市民分享比賽心得經歷，甚至近距離與公眾切磋交流。

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刁俊稀 曹星如 黃金寶 李思穎 黃子圖(左一) 魏瑋恩 王瑋駿(右一) 梁筠宜(中) 林衍聰 李皓晴 李卡度 張玲(右一) 張海琳(右一) 張小倫(右一) 姚錦成(左)及李卡度(右) 何允輝(滑浪風帆)

活動特設OCR障礙競技運動「全城忍者訓練站」，透過測試量、速度、平衡與協調，提升參加者的體能及靈活性。如果完成中國香港欖球總會發掘才時採的「欖球運動選材測試」，即有機會獲得香港國際七欖球賽門票！同場亦設超過20種免費運動體驗，及精美紀念品換領。

精美紀念品免費換領 精美紀念品免費換領 精美紀念品免費換領 精美紀念品免費換領

活動期間，免費穿梭巴士將會來往GO PARK及中環、沙⽥及九龍塘

「傳承運動 全城築夢」活動細節 「傳承運動 全城築夢」活動行程 「傳承運動 全城築夢」活動行程 「傳承運動 全城築夢」活動地圖 免費穿梭巴士時間表

「傳承運動 全城築夢」 活動詳情 

期： 322⽇⾄23 (星期六及星期)

地點：GO PARK

時間：中午12晚上6

免費入場 

詳情請瀏覽港協暨奧委會Facebook

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