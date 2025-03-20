親子好去處｜逾30本地運動員齊集西沙GO PARK 與市民切磋 免費體驗20運動+禮物換領

3月22日及23日，超過30位香港運動員將會齊集西沙GO PARK與市民切磋互動，分享比賽心得經歷。現場更設超過20種免費運動體驗及紀念品換領，絕對是週末好去處！

逾30運動員現身 港協暨奧委會香港運動員就業及教育部(HKACED)及港協暨奧委會奧夢成真有限公司攜手合辦「傳承運動 全城築夢」，多位星級運動員，包括何雁詩(哥爾夫)、 李皓晴(乒乓)、姚錦成(欖球)、李思穎(單⾞)、王嘉莉(柔道)、曹星如(拳擊)、張⼩倫(劍擊)、黃⼦圖(三鐵)等運動員將現身與市民分享比賽心得經歷，甚至近距離與公眾切磋交流。

活動特設OCR障礙競技運動「全城忍者訓練站」，透過測試⼒量、速度、平衡與協調⼒，提升參加者的體能及靈活性。如果完成中國香港欖球總會發掘⼈才時採⽤的「欖球運動選材測試」，即有機會獲得香港國際七⼈欖球賽門票！同場亦設超過20種免費運動體驗，及精美紀念品換領。

活動期間，免費穿梭巴士將會來往GO PARK及中環、沙⽥及九龍塘。

「傳承運動 全城築夢」 活動詳情 ⽇期： 3⽉22⽇⾄23⽇ (星期六及星期⽇) 地點：⻄沙GO PARK 時間：中午12時⾄晚上6時 免費入場 詳情請瀏覽港協暨奧委會Facebook