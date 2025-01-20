親子好去處｜逾8000呎Bouncetopia啟德店全面升級！ 12大感統設施/400呎波波池/充氣城堡

新加坡家庭娛樂品牌Kiztopia旗下品牌Bouncetopia，近日全面升級超過8000呎的啟德AIRSIDE店，店內不但更新人氣巨型兒童充氣彈床及12大障礙遊戲設施，訪客更可任玩400呎、擺滿3萬個波波池，與Bouncetopia一同慶祝旗艦店開業1週年。

Bouncetopia by Kiztopia致力將「玩樂、學習和親子遊樂」融合於一身，期望孩子能盡情活動身體，特意升級改造啟德店設施，由熱帶叢林變身為冒險城堡。 矚目 一體式充氣彈床 啟德店全新主題「城堡大冒險」採用高彩度顏色作主色調，12大障礙遊戲設施有齊Kiztopia 8位人氣原創卡通角色坐鎮。最受小朋友歡迎的一體式充氣彈床分為3大區域：「兔子Raby之滑梯皇城」、「猴子Mark之御駕考驗」及「小熊Bell&老虎Tiger之御廚探險」，訪客可在不同動物的陪伴下，走過獨木橋及一系列障礙遊戲，過程訓練身體各方面能力如平衡力及靈敏度。

另一矚目設施必屬400呎的加深版大型波波池，不妨在擺放了3萬個球的波波池內盡情暢泳，享受當中樂趣。

特設互動體驗區 店內同時設有互動體驗區，訪客可與同場者比拼拳擊、投籃及投擲技巧。不妨先在在充氣擂台上，使用充氣「寶劍」擊退對方，再到旁邊戴上巨型充氣拳擊手套，與對方進行拳擊決鬥。同場亦有工程師小象Eli特製「充氣投籃機」及「巨型斧投擲挑戰」，將斧頭擲到高3米、闊6米的巨型充氣牆壁的指定位置上，考驗手眼協調能力。