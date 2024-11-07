親子好去處｜道地綠地野營祭 野炊/音樂會/工作坊/市集 入場送野營禮品包 享受野營樂

不少人喜歡週末時到郊區享受大自然帶來的靜憩與風景。在11月23日至24日，道地首次舉辦「道地綠地野營祭」，在紅花嶺與多位歌手及野炊手作達人一起打造多個精彩活動如音樂會及工作坊等。現場同時有綠地市集，聚集多個本地小店售賣各式各樣特色產品。憑票入場的參加者，更可獲贈包含露營餐具的野營禮品包，既實用又有收藏價值！到時候，道地會安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper，非常方便！

Green Music綠地Live Music 在11月23日至24日，紅花嶺Autocamper會舉辦「道地綠地野營祭」。多位清新系歌手及街頭演唱藝人如雷同二友及何佩會在不同場次為大家帶來小清新曲風，在輕鬆悠揚的歌聲中放鬆自己。

野炊達人現場炮製美食

野炊達人David Lai堅持用原始簡樸的柴火煮食，他當日會使用野炊用具即場為大家炮製慢烤牛油香草雞及西班牙海鮮燴飯等菜式，感受食材最原始的風味。



現場亦有舉辦4款Green Workshop綠地工作坊，當中以「扭線款單色霓虹燈工作坊」最為吸引記者，用霓虹燈屈出不同的圖案及文字，十分有趣。參加者可以在2小時內完成屬於自己獨一無二的作品，完成後送給最愛的人或擺在家中作裝飾品亦無問題！

凡購票參加綠地野營祭人士，憑票換領野營禮品包，當中包括不銹鋼杯、餐具及飯盒3款露營必備的餐飲裝備，更可於現場為環保袋印上特別印章及襟章，特別適合熱愛露營的朋友！ 【道地綠地野營祭】活動詳情

活動日期：11月23及11月24日（星期六及日）

活動時間：上午場-早上11時至下午3時；下午場-下午4時至晚上8時

活動地點：Autocamper 紅花嶺（主辦單位安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper）

詳情可瀏覽道地官網或Instagram專頁。

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