親子好去處│「開心香港」市集@科學園 設STEAM工作坊

一連十日的「開心香港」市集已經於科學園開幕！活動為期至8月13日，沙田科學園化身成大型創科市集，雲集超過180款本地創新科技產品。科學園內有一連串精彩活動，包括STEAM工作坊、融合創新元素的美食、音樂表演和打卡體驗。
「FUN享日常」：蒐集快樂指數
科學園內設有巨型充氣「金蛋」彈床讓小朋友盡情玩樂，以及多處3D藝術特效照片區供市民打卡。此外，周末更有不間斷的Busking音樂和舞蹈表演，保證讓大人、小朋友樂而忘返。
為向市民傳播快樂，開心市集設有「笑Sing 發電站」和 「Smile Spot笑點」收集處，以蒐集本港市民快樂指數！活動目標是收集10萬個市民的笑容，以及透過「笑Sing 發電站」的喇叭造型裝置收集笑聲，再以AI聲音工程科技進行後期處理，編制成一首專屬香港市民的「快樂頌」。
「FUN享美食」 ：品嚐不一樣的美食
10間餐廳將與園區食品科技公司合作推出超過20多款「開心香港」專屬餐單，顛覆大家對本地製造食品科技與綠色飲食的想象！此外，市民凡惠顧指定精選美食，可憑正本收據換領期間限定「開心香港」@科學園特別版卡樂B薯片或益力多乙份，數量有限，送完即止。
「FUN享玩樂」：發揮無限創意
科技園公司策劃一系列STEAM工作坊，讓小朋友和大人一同發揮創意，動手創造獨一無二的創科成品。為培育下一代創意人才和創新者，科技園公司聯同園區創科公司設立多個親子STEAM工作坊，利用AI、3D影印、數碼藝術等科技，激發同學們的創造力和好奇心。
同場亦設有一系列藝術工作坊，包括環保x牛仔褲布藝筆記工作坊、樹脂抽象彩繪碟盤工作坊、寵物玩具工作坊等，喜愛手作的市民絕對不能錯過！
有興趣參加之人士可於8月4日起在科學園8W及12W大樓的「詢問及禮品換領處」即場報名，名額有限，額滿即止。
少量名額可供線上報名，額滿即止。報名及最新活動時間表：https://stp.hk/3Y6gvxh
「FUN享購物」 ：體驗改變生活的科技
科技園公司夥拍約60間園區科創公司，在園內打造兩個購物場景，讓市民體驗及盡情選購逾180款創科商品或本地創新製造的產品，率先感受未來智慧城市的便捷生活，當中涵蓋多個不同類別，包括綠色科技、醫療科技、食品科技及智慧生活等，盡享科技樂趣。
此外，科技園公司同步推出全港首個HKSTP Pay「掌靜脈」支付，市民可以一嘗「拍掌即付」的購物新體驗。由7月24日起，只要下載香港科技園APP，登記成為新用戶及在園區指定地點登記使用HKSTP Pay，在「開心香港」@科學園，I&T市集內購物並以HKSTP Pay付款，即可享95折優惠。
I&T市集位置：科學園10W大樓地下（詢問處旁及中國銀行對面）
參與活動商戶及產品名單：https://stp.hk/455HpHT
「開心香港」@科學園市集
日期：2023年8月4日至13日（共10日）
地點：沙田白石角香港科學園
開放時間：上午10時至下午6時
＊活動期間大會將提供免費穿梭巴士服務
更多最新資訊：https://stp.hk/43GjtJV