親子好去處│「開心香港」市集@科學園 設STEAM工作坊

一連十日的「開心香港」市集已經於科學園開幕！活動為期至8月13日，沙田科學園化身成大型創科市集，雲集超過180款本地創新科技產品。科學園內有一連串精彩活動，包括STEAM工作坊、融合創新元素的美食、音樂表演和打卡體驗。

「 FUN 享日常」：蒐集快樂指數 科學園內設有巨型充氣「金蛋」彈床讓小朋友盡情玩樂，以及多處3D藝術特效照片區供市民打卡。此外，周末更有不間斷的Busking音樂和舞蹈表演，保證讓大人、小朋友樂而忘返。 為向市民傳播快樂，開心市集設有「笑Sing 發電站」和 「Smile Spot笑點」收集處，以蒐集本港市民快樂指數！活動目標是收集10萬個市民的笑容，以及透過「笑Sing 發電站」的喇叭造型裝置收集笑聲，再以AI聲音工程科技進行後期處理，編制成一首專屬香港市民的「快樂頌」。