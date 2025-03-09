親子好去處｜青協科學嘉年華 免費玩STEAM主題攤位遊戲+工作坊 遊戲中學科學

STEAM成為教育趨勢，不同學校及機構致力讓學生探索及學習科學知識。青協將於荃灣D‧PARK舉辦免費公眾活動，透過2大互動遊戲區及12場STEAM親子工作坊，讓參與者感受科學的樂趣。

科學嘉年華：Science in the Mall

香港青年協會將於3月15日及16日在荃灣D‧PARK舉辦免費公眾活動「科學嘉年華：Science in the Mall」。現場設立2大「STEAM快閃挑戰區」，公眾能免費參加各項遊戲，當中包括智能手勢追蹤系統、遙控四足機械人、液壓機械臂及模擬小醫生微創小手術等。現場更設「micro:bit競技挑戰賽」，比賽揉合體能、科技及創意，參賽者可挑戰使用micro:bit編寫程式闖關。

嘉年華同時設12場免費STEAM親子工作坊，活動包括「奇妙光感燈」、「小小獸醫：羊隻手術體驗」及「光之無限迴廊」等，當中特設親手體驗環節，親身感受科學的趣味。所有工作坊均可即場報名，名額先到先得。

嘉年華特設科學劇場，展示科學與科技如何改善人類生活。同場更設有廣受歡迎的「Snap & Create」AI照相館，透過目前流行的Stable Diffusion圖像生成技術，將參加者照片幻化成獨特的AI生成照片紀念品。

廣受公眾歡迎的「Snap & Create」 AI照相館將透過Stable Diffusion圖像生成技術，將參加者開心合照幻化成神奇有趣的AI生成照片。

「科學嘉年華：Science in the Mall」 日期：3月15至16日（星期六至日） 時間：中午12時正至下午7時正 地點：荃灣D‧PARK 1樓中庭 （新界荃灣青山公路荃灣段398號）