親子好去處│香港君悅酒店 x STEAM教育中心Mochy 獨家推出「時光機STEAM尋寶之旅」住宿套餐

香港君悅酒店於暑假與知名STEAM教育中心Mochy聯手打造「親子尋寶之旅住宿套餐」呈獻充滿趣味和教育意義的獨特旅程。

今個暑假，於香港君悅酒店與小朋友享受充滿教育意義及歡樂的假期，同時以精彩活動學習及觀光活動探索灣仔區的魅力。香港君悅酒店與知名STEAM教育中心Mochy攜手推出獨家的「時光機STEAM尋寶之旅」住宿套餐，讓小朋友和家長一同享受輕鬆愉快的宅度假的同時，亦能促進親子關係和寓學習於娛樂。由 Mochy 的專業團隊特別策劃的尋寶遊戲只限於7月1 日至8月20日期間的星期六和星期日舉行，家長和小朋友將一同探索灣仔獨一無二的社區，以及各種歷史古蹟和全新發展，同時透過多個有趣的任務學習有關STEAM的知識。

由Mochy的專業團隊特別策劃的尋寶遊戲只限於7月1 日至8月20日期間的星期六和星期日舉行。

期間限定！親子探索灣仔之旅

家長們可與小孩攜手從酒店出發，一起踏上探索灣仔之旅，踏足多個區內地標，包括灣仔天星碼頭、HarbourChill海濱休閒站、怡和午炮等，一同完成富挑戰性的STEAM任務。親子尋寶之旅結束後，每位小朋友都會獲得一份參與證書，而獲勝的隊伍更將獲得一份神秘獎品。

「時光機STEAM尋寶之旅」除了包含刺激有趣的戶外活動外，孩子們亦可化身小小化學家和工程師，透過兩套Mochy特別設計的學習套裝，動手進行簡單的化學實驗和建造一艘自動推進的小船。

此優惠適用於2023年7月1日至 8 月 20 日期間 （逢星期五、六或日入住）的住宿。優惠由每房每晚由港幣2,988元起，另加10% 服務費，包括：

‧免費升級至海景客房住宿

‧兩小時「時光機STEAM尋寶之旅」*

‧於退房日享用精美茶園外賣下午茶禮盒一份或升級至入住當晚於露天池畔餐廳享用燒烤自助晚餐

‧豐富早餐 (包括所有已登記住客)

‧每位入住小童可獲贈雪糕換領券一張

‧由酒店禮賓司精心編排的「探索灣仔」遊覽地圖

‧英匯劍擊學院兒童劍擊試玩券一張

‧以優惠價每晚港幣450元於入住酒店期間享用代客泊車服務 (每房最多一輛，不適用於公眾假期及前夕)

*尋寶之旅於2023年7月1日至8月20日逢星期六及日下午2時至4時舉行，星期六入住的賓客可選擇於入住日或退房日參加活動，星期五及星期日入住的賓客則將分別於星期六及星期日參加活動。

以上禮遇供2位成人及1為6-12歲小童享用。每位額外的4歲以上兒童參加尋寶之旅將須收費淨價港幣350元。尋寶之旅活動將以英語進行。