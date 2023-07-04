親子好去處│香港富麗敦海洋公園酒店舉辦《海洋及陸地的動物朋友》展覽啟發孩子海岸體驗

香港富麗敦海洋公園酒店向以推動海洋生態保育為己任，並將由即日起至2023年9月30日，於酒店一樓大堂舉辦《海洋及陸地的動物朋友》展覽，展示已故莫雅頓教授雙語兒童繪本的原始手繪插圖，作為三月至四月尖沙咀商務印書館流動展覽的延伸，為賓客帶來充滿啟發性的海岸體驗！

酒店更於指定時間舉行閱讀分享會

《海洋及陸地的動物朋友》為香港富麗敦海洋公園酒店與「香港海洋保育之父」已故的莫雅頓教授合作出版、極具意義的雙語兒童圖書。書冊包含莫雅頓教授精美的手繪插圖，並記錄了來自香港和世界各地40種迷人的海洋生物和動物。酒店於開業時特別推出書冊，希望藉圖書提升兒童對探索了解更多有關海洋世界、生物多樣性和保育的興趣。酒店的425間客房均提供這本書供客人在入住期間閱讀。酒店更向所有幼稚園、小學及中學和大學，以及71間公共圖書館捐贈超過2,200本圖書，以喚起大家對生物多樣性及海洋保育的興趣。此書於酒店兒童玩樂區「探險家」及本地書店發售。

另外，為隆重其事，展覽進行期間，入住酒店的小客人更可前往位於酒店地下之探險家兒童室內遊樂場，參加每天於指定時間舉行之《海洋及陸地的動物朋友》閱讀分享會，透過莫雅頓教授撰寫及繪製的書冊，了解來自香港和世界各地40種迷人的海洋生物和動物，為仲夏假期更添意義。