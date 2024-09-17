親子好去處｜香港挪亞方舟「萌萌秋日綠意遊」 蘑菇導賞團/動物小手作工作坊/蘑菇森林主題房 門票買2送1

國慶及重陽節假期即將來臨，不少家長已經計劃帶小朋友探索香港不同地方，讓他們感受香港秋日風情。香港挪亞方舟向來是享受家庭樂的好地方，在10月1日至13日為各位準備一趟親近大自然之旅「萌萌秋日綠意遊」。家長與小朋友可參與一系列列萌癒系動物小手作工作坊，如「毛茸小羊駝 D.I.Y」及「Chill Duck 意泡泡浴球 D.I.Y. 」，甚至於挪亞方舟度假酒店大嚼驚喜滿溢的「Chill 饗海景燒烤盛薈」，讓美食與馬灣風景療癒今個秋天。

10月1日至13日（逢星期六日）期間，香港挪亞方舟舉辦不同工作坊，為大家帶來清新滿Fun的秋意活動「萌萌秋日綠意遊」。香港挪亞方舟內的「低碳有機蘑菇屋」種滿千姿百態的蘑菇，專業的導賞員帶領家長和小朋友參觀蘑菇屋，了解不同菇菌知識，讓小朋友認識各種蘑菇。

動物主題工作坊俘虜你的心

羊駝公仔軟綿綿的觸感治癒不少人的心靈。在「毛茸小羊駝 D.I.Y 」工作坊內，家長與小朋友可一同製作屬於自己獨一無二的療癒之物，為居室添上點點窩心幸福感與大自然氣息之餘，更加能增進親子關係。

另外一樣療癒小物相信是不少人洗澡時最愛的泡泡浴球。浸浴時感受著浴球融化後的香氣不但能緩解到大人日間的煩惱，小朋友亦可親眼看到融化中的泡泡浴球，啟發他們的小宇宙。小朋友在「 Chill Duck 意泡泡浴球 D.I.Y. 」工作坊親手製作泡泡浴球時，還可以領略到浴球之中的化學原理，帶給他們新的化學認知。