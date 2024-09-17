親子好去處｜香港挪亞方舟「萌萌秋日綠意遊」 蘑菇導賞團/動物小手作工作坊/蘑菇森林主題房 門票買2送1

國慶及重陽節假期即將來臨，不少家長已經計劃帶小朋友探索香港不同地方，讓他們感受香港秋日風情。香港挪亞方舟向來是享受家庭樂的好地方，在10月1日至13日為各位準備一趟親近大自然之旅「萌萌秋日綠意遊」。家長與小朋友可參與一系列列萌癒系動物小手作工作坊，如「毛茸小羊駝 D.I.Y」及「Chill Duck 意泡泡浴球 D.I.Y. 」，甚至於挪亞方舟度假酒店大嚼驚喜滿溢的「Chill 饗海景燒烤盛薈」，讓美食與馬灣風景療癒今個秋天。
10月1日至13日（逢星期六日）期間，香港挪亞方舟舉辦不同工作坊，為大家帶來清新滿Fun的秋意活動「萌萌秋日綠意遊」。香港挪亞方舟內的「低碳有機蘑菇屋」種滿千姿百態的蘑菇，專業的導賞員帶領家長和小朋友參觀蘑菇屋，了解不同菇菌知識，讓小朋友認識各種蘑菇。
動物主題工作坊俘虜你的心
羊駝公仔軟綿綿的觸感治癒不少人的心靈。在「毛茸小羊駝 D.I.Y 」工作坊內，家長與小朋友可一同製作屬於自己獨一無二的療癒之物，為居室添上點點窩心幸福感與大自然氣息之餘，更加能增進親子關係。
另外一樣療癒小物相信是不少人洗澡時最愛的泡泡浴球。浸浴時感受著浴球融化後的香氣不但能緩解到大人日間的煩惱，小朋友亦可親眼看到融化中的泡泡浴球，啟發他們的小宇宙。小朋友在「 Chill Duck 意泡泡浴球 D.I.Y. 」工作坊親手製作泡泡浴球時，還可以領略到浴球之中的化學原理，帶給他們新的化學認知。
全港首個大自然主題光影互動展館
香港挪亞方舟設有全港首個大自然主題光影互動展館 - 夢想星球 (e-Planet)，到訪者瞬間穿梭森林、海洋、四季及未來城市四個展區。場內先進的光影音技術讓家長和小朋友體驗到大自然的美麗獨特。
秋高氣爽最適合與家人好友一起燒烤，享受秋天清爽。香港挪亞方舟內的的濱海露天餐廳 Harvest Beachside可一邊近觀青馬大橋海景，一邊開懷大嚼多款環球海陸美饌如、有機露絲瑪莉醃紐西蘭羊扒及手造迷你澳洲和牛漢堡等。
蘑菇主題套房滿足打卡願望
開懷暢玩一日後，一定感到疲倦。挪亞方舟度假酒店設有多間奇趣滿Fun主題客房，為家庭創造繽紛度假體驗。在「蘑菇森林樂」主題酒店房就以森林為設計理念，擺有滿萌癒風格的蘑菇帳篷及軟綿綿的蘑菇、鮮果造型攬枕及咕臣，讓大小朋友沉浸在蘑菇世界之中，滿足打卡的慾望。
多重優惠放送 門票買2送1 主題房套票包5道菜晚餐及2日門票
現凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人/特惠門票，並獲贈1張港幣50元餐飲現金券及1張港幣50元購物現金券。於「萌萌秋日綠意遊」活動期間，每購買或換領 2張門票將獲贈1套10個遊戲代幣，以選擇參加上述部份相關活動。
挪亞方舟度假酒店推出「蘑菇森林樂主題客房住宿套票」，套票含免費於豐盛閣餐廳享用五道菜豐盛晚餐、免費享用早餐及香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票等，詳情可瀏覽挪亞方舟度假酒店網站。
香港挪亞方舟「萌萌秋日綠意遊」：
日期：10 月 1 日至 10 月 13 日 (逢星期六、日及公眾假期)
時間：上午10時至下午6時
正價門票：成人 HK$198，小童及長者 (特惠門票) HK$158
詳情請參閱香港挪亞方舟網站